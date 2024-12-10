График отключения света и чемпионат Европы по футболу: Что украинцы искали в Google в 2024 году

В 2024 году украинцев больше всего интересовали графики отключения света, чемпионат Европы по футболу и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Также в топе запросов года — «Олимпийские игры 2024», «Пасха 2024» и «Суджа». Об этом свидетельствуют данные исследования запросов в поисковике Google.

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Что искали украинцы

В категории персон, интерес к которым рос больше всего в течение года, лидером стал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Украинцы также активно интересовались такими людьми как Александр Усик, Дональд Трамп, Камала Гаррис и Клавдия Петровна.

Что касается потерь 2024 года, больше всего запросов было об Ирине Фарион, Алексее Навальном и Алене Делоне.

В категории «Фильмы» лидером стал украинский документальный фильм «20 дней в Мариуполе». На второй и третьей позициях — сиквелы популярных фильмов: анимация «Мыслями наизнанку 2» и космическая фантастика «Дюна. Часть вторая». Также значительный интерес украинцев вызвал один из самых обсуждаемых фильмов года «Солтберн» и «Субстанция», а также украинский мистический фильм ужасов «Конотопская ведьма».

Среди поисковых запросов о покупках в 2024 году украинцы больше всего интересовались, где купить энергетические решения — EcoFlow, зарядные станции, инверторы и солнечные панели.

Среди самых популярных запросов в этой категории — дубайский шоколад, сквиш лапка и тюбинг. В 2024 году украинские пользователи искали, что означают аббревиатуры МСЭК, РЭБ, ЦНАП и КАБ.

Кроме того, украинцы пытались выяснить значение слов «террикони», «квадроберы» и «чиназес», а также, что такое очереди отключения света и справка ок-7.