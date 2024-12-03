Полиция Финляндии расследует повреждение интернет-кабеля между Финляндией и Швецией. Провайдер цифровой инфраструктуры GlobalConnect заявил, что наземный кабель был поврежден в двух разных местах в понедельник днем, сообщает Yle.
Между Финляндией и Швецией произошел разрыв интернет-кабеля
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При этом морские кабели не пострадали. Ремонтные работы продолжаются со вторника утром.
Шведские СМИ, в том числе общественный вещатель SVT и ежедневная газета Aftonbladet, сообщили, что финская полиция открыла уголовное правонарушение, связанное с поврежденным кабелем.
Однако позже во вторник полиция Финляндии сообщила, что уголовное расследование не было начато, и пока нет никаких подозрений в совершении преступления, связанного с повреждением.
Министр транспорта и коммуникаций Финляндии Лулу Ранне подтвердила в своем сообщении на платформе X, что власти расследуют инцидент вместе с компанией.
Никлас Экстрем, менеджер по коммуникациям GlobalConnect, рассказал Yle, что кабель был поврежден в двух точках в сельской местности между Эспоо и Вихти.
Он не захотел комментировать, что могло стать причиной повреждения.
Напомним
В ноябре 2024 года Финляндия сообщила о разрыве подводного кабеля связи с Германией.
По данным компании Cinia, за день до прерывания канала передачи данных между Финляндией и Германией аналогичный кабель, соединяющий Швецию и Литву, также был поврежден. Оба кабеля были с того времени отремонтированы.
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