Между Финляндией и Швецией произошел разрыв интернет-кабеля

Полиция Финляндии расследует повреждение интернет-кабеля между Финляндией и Швецией. Провайдер цифровой инфраструктуры GlobalConnect заявил, что наземный кабель был поврежден в двух разных местах в понедельник днем, сообщает Yle.

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При этом морские кабели не пострадали. Ремонтные работы продолжаются со вторника утром.

Шведские СМИ, в том числе общественный вещатель SVT и ежедневная газета Aftonbladet, сообщили, что финская полиция открыла уголовное правонарушение, связанное с поврежденным кабелем.

Однако позже во вторник полиция Финляндии сообщила, что уголовное расследование не было начато, и пока нет никаких подозрений в совершении преступления, связанного с повреждением.

Министр транспорта и коммуникаций Финляндии Лулу Ранне подтвердила в своем сообщении на платформе X, что власти расследуют инцидент вместе с компанией.

Никлас Экстрем, менеджер по коммуникациям GlobalConnect, рассказал Yle, что кабель был поврежден в двух точках в сельской местности между Эспоо и Вихти.

Он не захотел комментировать, что могло стать причиной повреждения.

Напомним

В ноябре 2024 года Финляндия сообщила о разрыве подводного кабеля связи с Германией.

По данным компании Cinia, за день до прерывания канала передачи данных между Финляндией и Германией аналогичный кабель, соединяющий Швецию и Литву, также был поврежден. Оба кабеля были с того времени отремонтированы.