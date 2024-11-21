Курс биткоина впервые превысил $98 тыс. и обновил исторический максимум
Главное за четверг: списание миллиардного долга Украине, новый рекорд биткоина и паритет евро с долларом
Курс биткоина впервые превысил отметку в $98 тыс., в очередной раз обновив максимум. Цены на крупнейшей в США криптобирже Coinbase опережают рост пары со стейблокином USDT на крупнейших биржах крипторинка — Binance и Bybit, что, вероятно, говорит о преобладании спроса на криптовалюту со стороны североамериканских трейдеров.
Что будет с гривной? Депозиты и ОВГЗ: стоит ли сейчас делать на них ставку (видео)
Байден хочет списать $4,6 миллиарда долга Украине
Президент США Джо Байден подал в Конгресс заявление о намерении отменить половину долга Украины на экономическую помощь. Размер отмены — $4,65 миллиарда.
«Мрій і Досягай»: «Дия» предлагает женщинам $1000 и обучение бизнесу
«Дія.Бізнес» запускает вторую волну образовательной программы «Мрій і Досягай» для женщин, желающих начать или масштабировать свой бизнес. После окончания учебы участницы получат финансовый стимул — ваучер для открытия или развития собственного дела на $1000.
россия потратила более $18 млрд на воздушные атаки по Украине
С начала полномасштабного вторжения в Украину армия россии выпустила по территории нашей страны более 10 тысяч ракет разных типов и более 13 тысяч беспилотников. По подсчетам «Радио Свобода «, общая стоимость боеприпасов, израсходованных на разрушение Украины, превысила $18 миллиардов.
В Украине введут Систему учета неимущественного вреда украинцам, причиненный войной
Верховная Рада приняла законопроект «Об учете информации о вреде, причиненном личным неимущественным правам физических лиц в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины». Документ предусматривает введение системы учета неимущественного вреда — инструмент для фиксации случаев потери жизни, здоровья, семьи, вынужденного переселения или лишения доступа к образованию и медицине из-за войны.
Евро слабеет — доллар растет: достигнут ли эти валюты паритета до конца года
Трамп начал подготовку к тарифным войнам, что означает более сильный доллар. На результаты выборов президента США доллар отреагировал на укрепление. Но стоит ли ожидать, что доллар достигнет паритета по евро еще до конца года?
С 2020 года человечество вошло в новый ряд глобальных вызовов. Пандемия COVID-19 не только усугубила смертность населения планеты, но и спровоцировала значительное подорожание товарной логистики, перестройку работы большинства мировых транснациональных компаний, передел рынка труда и ресурсов.
Комментарии