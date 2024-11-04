На сайте НБУ появилась страница про е-гривну

На сайте Нацбанка появилась страница об е-гривне, подтверждающая, что работа над созданием цифровой валюты в Украине продолжается.

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«Национальный банк проводит исследование цифровых валют центральных банков и работает над созданием собственной цифровой формы гривны — е-гривны», — говорится в сообщении.

е-гривна — это электронная форма денежной единицы Украины, эмитентом которой является Национальный банк.

Ключевое назначение е-гривны, по мнению регулятора, эффективно выполнять все функции денег, дополняя наличную и безналичную формы гривны.

Использование е-гривны должно быть удобным и доступным для всех слоев населения, юридических лиц, государственных органов, банков и небанковских поставщиков платежных услуг, считают в НБУ.