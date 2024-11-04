На сайте НБУ появилась страница про е-гривну

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 ноября 2024, 10:56 Читати українською

На сайте НБУ появилась страница про е-гривну

На сайте Нацбанка появилась страница об е-гривне, подтверждающая, что работа над созданием цифровой валюты в Украине продолжается.

На сайте Нацбанка появилась страница об э-гривне, подтверждающая, что работа над созданием цифровой валюты в Украине продолжается.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости«Национальный банк проводит исследование цифровых валют центральных банков и работает над созданием собственной цифровой формы гривны — э-гривны», — говорится в сообщении.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Национальный банк проводит исследование цифровых валют центральных банков и работает над созданием собственной цифровой формы гривны — е-гривны», — говорится в сообщении.

е-гривна — это электронная форма денежной единицы Украины, эмитентом которой является Национальный банк.

Ключевое назначение е-гривны, по мнению регулятора, эффективно выполнять все функции денег, дополняя наличную и безналичную формы гривны.

Использование е-гривны должно быть удобным и доступным для всех слоев населения, юридических лиц, государственных органов, банков и небанковских поставщиков платежных услуг, считают в НБУ.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
4 ноября 2024, 11:06
#
Концтабір наближається.
+
+45
nitrolog
nitrolog
4 ноября 2024, 11:41
#
В тому що тепер не зможете приховувати свої прибутки? Ну тоді так, мені вас шкода
+
0
mantis05
mantis05
4 ноября 2024, 12:05
#
Просто имея дело с криптой или валютой- поможет обойти регуляторов. Ну, или вспомним как главный курощуп Украины, выводил лярды евро во Францию, пока для всех остальных существовал запрет. Закон- не одинаков для всех, и утилитарность е-гривны как раз в том, чтобы крепостных контролировать.
+
0
juular
juular
4 ноября 2024, 12:12
#
Да 100% тут на минфине, основная масса читателей — подпольные миллионеры, скрывающие «награбленное». Корейко Вы — смешны.
+
0
nitrolog
nitrolog
4 ноября 2024, 12:43
#
До цифрових валют йдуть усі нормальні держави, колись будуть часи коли не буде готівки взагалі, тут справа не мільйонерах, а в тому що тут нема чого лякатись. Це розвиток і логічні зміни які диктує цифровий світ
+
0
juular
juular
4 ноября 2024, 13:14
#
Да. но это поднимает массу проблем, и моральных в том числе. И скорее всего, как ВО ВСЕХ 100% случаев, когда говорится «о порядке и безопасности» — это приведет к «цифровой диктатуре», сокращению прав и свобод… которых наша страна например, так и не успела «попробовать» в нормальной, здоровой мере. Вы праввы в одном — это непременно настанет, как бы мы не сопротивлялись. Я бы не хотел жить в таком мире и не разделяю позицию, что это «хорошо». То что мне и другим это не нравится — НЕ обозначает, что я/мы скрываем доходы и крадем что-то у государства. Скорее — наоборот. И собственно это «наоборот» никуда не денется, а станет жестче. Вот и все.
+
0
nitrolog
nitrolog
4 ноября 2024, 13:39
#
На жаль диктатура в тому чи іншому сенсі існує давно, просто вона гарно завуальована під свободу))
вам дають ілюзію вибору в той час коли вибір вже зробили за вас давно, а вас до цього вибору плавно підводять щоб ви його прийняли самі і не сперечались
+
0
MAXAOH
MAXAOH
4 ноября 2024, 11:39
#
И в чём её преимущество над безналичной гривной?
+
0
Rubi0
Rubi0
4 ноября 2024, 12:09
#
В том что можно просмотреть историю каждой гривны на 10−100−1000 транзакций . Следующим будет закон о запрете миксеров типа торнадо-кеш.
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
4 ноября 2024, 14:31
#
Не тільки відтрекати, але ще і заблокувати ваші є-гривні де б вони не були. Навіть на не кастодіальному гаманці.
+
0
Amidin
Amidin
4 ноября 2024, 13:35
#
Так це ж чудово! Можна подякувати НБУ за те що познайомить вкраїнчиків з криптовалютними технологіями. Тим самим зросте платіжна інфраструктура, де можна буде розрахуватися криптовалютою. І це точно буде не е-гривня.
+
0
Игорь Коляда
Игорь Коляда
4 ноября 2024, 14:13
#
Це просто завуальований спосіб емісії.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Solnce86 и 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами