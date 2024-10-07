В ООН заявили, что telegram — «удобная среда для преступников»

Мессенджер Telegram активно используется для «масштабной незаконной деятельности» в Юго-Восточной Азии. В частности, для продажи персональных данных или услуг по отмыванию денег. Об этом пишет Reuters со ссылкой на опубликованный доклад управления ООН по наркотикам и преступности.

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Доклад ООН

Согласно отчету, взломанные данные кредиток, пароли, инструменты для киберпреступности (программное обеспечение Deepfake), программы для кражи данных и другие услуги открыто продают в больших масштабах в Telegram-каналах с «минимальной модерацией». Нелицензированные криптовалютные биржи используют мессенджер, чтобы предлагать услуги по отмыванию денег. К примеру, в одном из объявлений на китайском языке сказано, что ежедневно мошенники «перемещают $3 млн, украденных из-за границы».

В управлении ООН утверждают, что есть «убедительные доказательства того, что подпольные рынки данных перемещаются в Telegram».

Также, по их данным, Юго-Восточная Азия превратилась в «большой центр» мошенников, нацеленных на жертвы со всего мира. Многие из них — это китайские синдикаты по торговле людьми. Их прибыль в год составляет от $27,4 до $36,5 млрд.

Заместитель представителя управления ООН в Юго-Восточной Азии Бенедикт Хофманн в комментарии Reuters назвал Telegram «удобной средой для преступников».

«Для потребителей это означает, что их данные подвергаются более высокому риску стать объектом мошенничества или иной преступной деятельности, чем когда-либо ранее», — сказал он.

Также в отчете ООН сказано, что более 10 так называемых «поставщиков услуг», создающих программное обеспечение для дипфейков, направлены специально на преступные группировки кибермошенников из Юго-Восточной Азии. В некоторых странах Азии начали расследование против мессенджера Telegram, чтобы выяснить, причастен ли он к «сексуальным преступлениям в Интернете».