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3 октября 2024, 16:39 Читати українською

Иностранный бизнес уже подал 200+ заявок на участие в uResidency

С момента запуска программы электронного резидентства uResidency в нее уже поступило более 200 заявок от иностранцев, желающих зарегистрировать предприятие в Украине. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

С момента запуска программы электронного резидентства uResidency в нее уже поступило более 200 заявок от иностранцев, желающих зарегистрировать предприятие в Украине.
Фото: e-commerce.com.ua

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Цифровой продукт

«Делимся опытом в цифровизации с миром — запустили первый международный цифровой продукт uResidency и уже получаем заявки от будущих резидентов. В общей сложности 200+ иностранцев зарегистрировались в программе», — говорится в сообщении.

Программа электронного резидентства uResidency была официально запущена в Украине 27 сентября 2024 года. Она позволяет иностранцам зарегистрировать бизнес под ключ в Украине без физического присутствия здесь. Условия для е-резидентов одни из самых выгодных в мире — получение статуса бесплатное, налог всего 5%, вся отчетность полностью автоматическая.

На первом этапе программа доступна гражданам Индии, Пакистана, Таиланда и Словении. Далее список стран будет расширен. В Минцифры ожидают, что за год к uResidency присоединятся 1 000 резидентов.

Напомним

В Дии запустили программу е-резидентства для иностранцев. Для получения статуса е-резидента необходимо заполнить заявку в приложении или на портале uResidency, занимающем 5−10 минут. После проверки резидент получает КЭП в консульстве, без визита в Украину и может открыть ФЛП онлайн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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