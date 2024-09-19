Рада приняла закон об упрощении приватизации государственных банков

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект № 11474 об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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Что предполагает законопроект

Данный законопроект расширяет круг потенциальных инвесторов, продажи которым готовы рассмотреть государство, а также разрешают продажу любой доли государства в банке (а не только 100% акций государства, как предусмотрено в действующем законе).

Кроме того, он повышает требования к юридическим лицам, которые могут привлекаться государством как финансовые советники по продажам.

Законопроект включает международных доноров к участию в процедуре отбора финансовых советников по продаже и процедуре самой продажи и обновляет правила определения цены и проведения аукциона в соответствии с рекомендациями Всемирного банка.

Также он учитывает вероятность, что в аукционе может участвовать только один потенциальный инвестор и приводит требования к договору купли-продажи в соответствии с рыночными практиками.

«Законопроект предотвращает негативное влияние на процедуру продаж (например, остановку продаж) со стороны бывших бенефициарных собственников или текущих миноритарных акционеров», — добавил Гетманцев.