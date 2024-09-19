НБУ оставил учетную ставку на уровне 13%

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 сентября 2024, 14:04 Читати українською

НБУ оставил учетную ставку на уровне 13%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13% годовых.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Решение Правления

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13%. Это решение будет способствовать постепенному возвращению инфляции в 5% в последующие годы и поддержит устойчивость валютного рынка.

«Решение по сохранению ключевой ставки на уровне 13% в сентябре направлено на поддержание интереса к сбережениям в гривне и сдерживанию спроса на валютном рынке», — отметил Пышный.

Напомним

13 июня 2024 года Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до уровня 13% годовых.

25 января 2024 года Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15% годовых.

14 декабря Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 15% годовых.

26 октября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16% годовых.

14 сентября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 20% годовых.

27 июля 2023 года правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22% годовых с 28 июля.

В июне 2022 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

+
+54
bonv
bonv
19 сентября 2024, 14:15
#
Гривні це не допоможе…
+
0
Игорь Левченко
Игорь Левченко
19 сентября 2024, 14:21
#
Це чому ж!!!
+
+15
bonv
bonv
19 сентября 2024, 14:28
#
Економіст Олег Пендзин зазначив, що заморожування соціальних стандартів передбачено Бюджетною декларацією на 2025−2027 роки.
«Тобто ні прожитковий мінімум, ні мінімальна зарплата індексуватися не будуть. Маємо розуміти, що ці показники є базовими для розрахунку величезної кількості соціальних виплат. Тобто якщо вони стоять на місці, автоматично все теж стоїть на місці. При цьому інфляція буде близько 10%», — сказав експерт.
+
0
TAN72
TAN72
19 сентября 2024, 14:37
#
Что так надо до 10% минус все налоги и выйти на 0😂
+
0
Riojas
Riojas
19 сентября 2024, 14:39
#
Не будет ни низкой инфляции (потому что она была обеспечена в первую очередь блокадой экспорта, а не монетарной политикой) ни доступа к кредитам. Банковские депозиты, с учётом новых налогов, тоже в лучшем случае компенсируют рост инфляции. ОВГЗ во все края
+
+23
ThomasAnderson
ThomasAnderson
19 сентября 2024, 15:09
#
У нас учетная ставка отвязана от реально сектора, так что — это число ничего не значит.
+
0
Criptor82
Criptor82
19 сентября 2024, 15:35
#
А коли це Центробанки та загалом банки дбали про реальний сектор? Якщо навпаки то це вже комунізм, або азіатчина. А якщо ви мали на увазі вплив на розмір ставок по кредитам, то так, облікова ставка ні про що, хіба що пеню розраховувати по просрочкам
+
0
Три літри
Три літри
19 сентября 2024, 15:46
#
Ця ставка напряму впливає на кредитування та запозичення грошей. Тож впливає.
+
0
Criptor82
Criptor82
19 сентября 2024, 16:19
#
Ви розумний чолов’яга, не буду спорити. Лише зауважу, що дійсно при здійсненні монетарної політики, ставка ЦБ має важливе значення. Але це коли ставка враховує поточну та майбутню інфляцію (інфляційні ризики), та ризики пов’язані з рецесію. Однак бувають випадки коли цим нехтують, як от зараз. Війна та пов’язані із нею збитки, дефіцит робітників, зростання тарифів на пмм, та енергію, дорога логістика з нову ж таки через війну бо порти нормально не працюють, а головне девальвація якщо брати з грудня 2023 вже 10+, прогноз на наступний рік 45 грн. це теж десь так буде, якщо витримають в цих межах. То яка буде інфляція під кінець року та в 2025? От і я про то, що приватні банки видаючи кредити, які не пов’язані з держпрограмами та пільговими умовами, вже не орієнтуються на 13%. Бо буде як в тій гуморесці: «Батьку досить торгувать, бо вже не має чим здачі давати» :) А щодо реального сектору економіки, то йому зараз не докредитів. Тут вже питання виживання.
+
0
VS SV
VS SV
19 сентября 2024, 17:24
#
Підтримання інтересу до заощаджень у гривні ? Цікаво багато хто тримають заощадження у гривні ?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает YevgenMuza и 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами