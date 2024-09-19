Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.
НБУ оставил учетную ставку на уровне 13%
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Решение Правления
Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13%. Это решение будет способствовать постепенному возвращению инфляции в 5% в последующие годы и поддержит устойчивость валютного рынка.
«Решение по сохранению ключевой ставки на уровне 13% в сентябре направлено на поддержание интереса к сбережениям в гривне и сдерживанию спроса на валютном рынке», — отметил Пышный.
Напомним
13 июня 2024 года Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до уровня 13% годовых.
25 января 2024 года Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15% годовых.
14 декабря Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 15% годовых.
26 октября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16% годовых.
14 сентября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 20% годовых.
27 июля 2023 года правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22% годовых с 28 июля.
В июне 2022 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%.
Что означает изменение ставки
Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.
Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).
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«Тобто ні прожитковий мінімум, ні мінімальна зарплата індексуватися не будуть. Маємо розуміти, що ці показники є базовими для розрахунку величезної кількості соціальних виплат. Тобто якщо вони стоять на місці, автоматично все теж стоїть на місці. При цьому інфляція буде близько 10%», — сказав експерт.