Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект № 11043 по усовершенствованию функций Нацбанка по государственному регулированию рынков финансовых услуг. Ко второму чтению в законопроект ввели ряд новых правил, пишет Судебно-юридическая газета.
Банки будут раскрывать тайну и данные клиентов. Рада готовится принять законопроект
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Что известно
Так, в статье 62 Закона «О банках и банковской деятельности» о порядке раскрытия банковской тайны установят новое основание для раскрытия банками информации о юридических и физических лицах, составляющих банковскую тайну. А именно банки должны раскрыть ее органам Национальной полиции Украины — в случаях и в объеме, определенных статьей 31 Закона «О платежных услугах».
Какую информацию будут предоставлять банки
- сумму и валюту платежной операции;
- дату проведения платежной операции;
- тип платежной операции;
- геопространственные данные, IP-адрес, адрес средства дистанционной коммуникации (включая платежное приложение) или платежного устройства, которое использовалось для осуществления платежной операции (при наличии), а в случае осуществления платежной операции через кассу — адрес кассы (при наличии);
- идентификационные данные получателя: для физического лица — фамилия, имя и отчество (при наличии), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; для юридического лица — полное наименование, идентификационный код согласно Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины;
- полное наименование поставщика платежных услуг получателя;
- уникальный идентификатор получателя и/или полный номер электронного платежного средства и/или счета получателя;
- наименование и код эквайера (при наличии);
- идентификатор платежного устройства (при наличии);
- код, идентифицирующий операцию в платежной системе (при наличии);
- уникальный идентификатор плательщика и/или полный номер электронного платежного средства и/или счета плательщика.
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Как отмечает Главное юридическое управление парламента, речь идет о чрезвычайно широком объеме информации и при этом не ограничено оснований для отправки такого запроса.
«Также непонятно, каким образом поставщик платежных услуг будет определять, содержит ли операция признаки уголовного правонарушения» — добавили в управлении.
По мнению экспертов, такой законодательный подход не учитывает требований части второй статьи 32 Конституции (по защите конфиденциальной информации о личности) и не отвечает критерию качества закона в контексте требований этой же статьи Конституции.
При этом текст представленного проекта не содержит правовых норм, связывающих вводимые законом ограничения охраняемых Конституцией Украины прав граждан с интересами национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.
«Следовательно, введение распространения „информации обо всем надлежащем имуществе (активах) и обязательствах лиц“, которое является конфиденциальной информацией, без согласия владельцев этих данных, является необоснованным, непропорциональным и не учитывающим требования статьи 3 Конституции Украины» — считают в управлении.
Также изменены подходы к тому, какие платежные услуги, предоставляемые операторами мобильной связи, будут считаться ограниченными платежными.
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депутатами ВРУ и поставить подпись президента под ним…