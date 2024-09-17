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17 сентября 2024, 16:36 Читати українською

Банки будут раскрывать тайну и данные клиентов. Рада готовится принять законопроект

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект № 11043 по усовершенствованию функций Нацбанка по государственному регулированию рынков финансовых услуг. Ко второму чтению в законопроект ввели ряд новых правил, пишет Судебно-юридическая газета.

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект № 11043 по усовершенствованию функций Нацбанка по государственному регулированию рынков финансовых услуг.
Фото: depositphotos

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Что известно

Так, в статье 62 Закона «О банках и банковской деятельности» о порядке раскрытия банковской тайны установят новое основание для раскрытия банками информации о юридических и физических лицах, составляющих банковскую тайну. А именно банки должны раскрыть ее органам Национальной полиции Украины — в случаях и в объеме, определенных статьей 31 Закона «О платежных услугах».

Какую информацию будут предоставлять банки

  • сумму и валюту платежной операции;
  • дату проведения платежной операции;
  • тип платежной операции;
  • геопространственные данные, IP-адрес, адрес средства дистанционной коммуникации (включая платежное приложение) или платежного устройства, которое использовалось для осуществления платежной операции (при наличии), а в случае осуществления платежной операции через кассу — адрес кассы (при наличии);
  • идентификационные данные получателя: для физического лица — фамилия, имя и отчество (при наличии), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; для юридического лица — полное наименование, идентификационный код согласно Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины;
  • полное наименование поставщика платежных услуг получателя;
  • уникальный идентификатор получателя и/или полный номер электронного платежного средства и/или счета получателя;
  • наименование и код эквайера (при наличии);
  • идентификатор платежного устройства (при наличии);
  • код, идентифицирующий операцию в платежной системе (при наличии);
  • уникальный идентификатор плательщика и/или полный номер электронного платежного средства и/или счета плательщика.

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Как отмечает Главное юридическое управление парламента, речь идет о чрезвычайно широком объеме информации и при этом не ограничено оснований для отправки такого запроса.

«Также непонятно, каким образом поставщик платежных услуг будет определять, содержит ли операция признаки уголовного правонарушения» — добавили в управлении.

По мнению экспертов, такой законодательный подход не учитывает требований части второй статьи 32 Конституции (по защите конфиденциальной информации о личности) и не отвечает критерию качества закона в контексте требований этой же статьи Конституции.

При этом текст представленного проекта не содержит правовых норм, связывающих вводимые законом ограничения охраняемых Конституцией Украины прав граждан с интересами национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

«Следовательно, введение распространения „информации обо всем надлежащем имуществе (активах) и обязательствах лиц“, которое является конфиденциальной информацией, без согласия владельцев этих данных, является необоснованным, непропорциональным и не учитывающим требования статьи 3 Конституции Украины» — считают в управлении.

Также изменены подходы к тому, какие платежные услуги, предоставляемые операторами мобильной связи, будут считаться ограниченными платежными.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+21
bonv
bonv
17 сентября 2024, 16:49
#
Банківська зе-таємниця… Офшори…
+
+106
SamBB
SamBB
17 сентября 2024, 16:56
#
Клали вони на Конституцію з самого початку, а з особливим зухвальством з 2019р.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 сентября 2024, 17:00
#
Осталась самая малость — проголосовать проект закона
депутатами ВРУ и поставить подпись президента под ним…
+
+64
Явам Нелох
Явам Нелох
17 сентября 2024, 17:02
#
Незабаором бази данних мусора продавати будуть всім бажаючим.
+
0
Vasssiliy
Vasssiliy
17 сентября 2024, 18:18
#
Учитывая динамику закручивания гаек в последние годы — этот беспредел логично вписывается в картину происходящего безумия…
+
0
kiraks
kiraks
17 сентября 2024, 18:53
#
Оце перемога! Оце наголосували по приколу! Слава боневтіку!
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