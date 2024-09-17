Банки будут раскрывать тайну и данные клиентов. Рада готовится принять законопроект

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Так, в статье 62 Закона «О банках и банковской деятельности» о порядке раскрытия банковской тайны установят новое основание для раскрытия банками информации о юридических и физических лицах, составляющих банковскую тайну. А именно банки должны раскрыть ее органам Национальной полиции Украины — в случаях и в объеме, определенных статьей 31 Закона «О платежных услугах».

Читайте: НБУ хочет предоставить госорганам доступ к номерам банковских карт клиентов

Как отмечает Главное юридическое управление парламента, речь идет о чрезвычайно широком объеме информации и при этом не ограничено оснований для отправки такого запроса.

«Также непонятно, каким образом поставщик платежных услуг будет определять, содержит ли операция признаки уголовного правонарушения» — добавили в управлении.

По мнению экспертов, такой законодательный подход не учитывает требований части второй статьи 32 Конституции (по защите конфиденциальной информации о личности) и не отвечает критерию качества закона в контексте требований этой же статьи Конституции.

При этом текст представленного проекта не содержит правовых норм, связывающих вводимые законом ограничения охраняемых Конституцией Украины прав граждан с интересами национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

«Следовательно, введение распространения „информации обо всем надлежащем имуществе (активах) и обязательствах лиц“, которое является конфиденциальной информацией, без согласия владельцев этих данных, является необоснованным, непропорциональным и не учитывающим требования статьи 3 Конституции Украины» — считают в управлении.

Также изменены подходы к тому, какие платежные услуги, предоставляемые операторами мобильной связи, будут считаться ограниченными платежными.