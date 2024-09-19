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19 сентября 2024, 8:10 Читати українською

ФРС впервые с 2020 года снизила базовую ставку и сразу на 50 базисных пунктов

Федеральная резервная система США (ФРС) приняла решение впервые с марта 2020 года понизить базовую ставку и сразу на 50 базисных пунктов (б.п.), до 4,75−5%, следует из пресс-релиза ведомства.

Федеральная резервная система США (ФРС) приняла решение впервые с марта 2020 года понизить базовую ставку и сразу на 50 базисных пунктов (б.
Фото: depositphotos

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Решение ФРС

ФРС отмечает, что уровень инфляции остается повышенным, однако был зафиксирован прогресс в ее приближении к таргету в 2%. Экономическая активность продолжает расти уверенными темпами. Рост рабочих мест замедлился, а уровень безработицы вырос, но остается низким.

«Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) обрел большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%, и считает, что риски для достижения целей по уровню занятости и инфляции в целом сбалансированы. Экономические перспективы неопределенны, и комитет по-прежнему внимательно относится к рискам инфляции», — отмечается в пресс-релизе.

ФРС снизила свой прогноз по базовой ставке на 2024 год с июньских 5,1% до 4,4%, на 2025 год — с 4,1% до 3,4%, на 2026 год — с 3,1 до 2,9%. А в конце 2027 года ФРС ожидает, что ставка будет составлять 2,9%.

Читайте: ФРС готовится снизить ставку: как отреагируют биткоин и рынок акций

Также был изменен прогноз и по росту ВВП на 2024 год: он был снижен с 2,1% до 2%. Прогноз на 2025, 2026 и 2027 год остались неизменными — 2%. Вместе с этим был изменен прогноз по инфляции. Так, на 2024 год он теперь составляет 2,6% (ранее 2,8%), на 2025 год — 2,2% (ранее 2,3%), а на 2026 и 2027 год остался на уровне 2%.

Комитет продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг и агентских долговых обязательств, а также агентских ценных бумаг, обеспеченных ипотекой.

За снижение ставки на 50 б.п. проголосовали все члены FOMC, кроме Мишель Боуман, выступившей за снижение на 25 б.п.

Напомним

В последний раз ФРС снижала базовую ставку в 2020 году, чтобы сдержать падение экономики на фоне начавшейся пандемии коронавируса.

Поднимать ставку ФРС начала в марте 2022 года. К июлю 2023 года она достигла 5,25−5,5% и с того момента не менялась.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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