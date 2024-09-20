В Украине заблокировали новые мобильные приложения с нелегальными азартными играми

В Украине заблокировано 31 мобильное приложение с нелегальными азартными играми: 19 на платформе Google Play и 12 в App Store. Об этом сообщает Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Регулятор напомнил, что противодействие негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет усилилось после решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 апреля 2024 года «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет».

СНБО приняло это решение, чтобы защитить права и законные интересы граждан Украины и не допустить использования особенностей сферы азартных игр государством-агрессором.

«На сегодняшний день именно нелегальные операторы азартных игр, в нарушение требований законодательства, используют сервисы Google для популяризации своих услуг и непосредственного предоставления таких услуг через мобильные приложения», — отметил Регулятор.

В свою очередь вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров добавил, что еще 31 приложение онлайн-казино заблокировано в Google Play и App Store по обращению Минцифры.

«О Apple. Ранее App Store заблокировал 50 приложений, сейчас — еще 12 — благодаря вашим письмам», — сообщил Федоров.