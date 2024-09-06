Реструктуризация евробондов, международные резервы выросли, НБУ предлагает заменить «копейки» на «шаги»: главное за неделю

Украина объявила об успешном завершении сделки по реструктуризации долга и проведении расчетов по тринадцати сериям государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций, выпущенных Укравтодором.

Fitch повысило рейтинг Украины в национальной валюте после реструктуризации долга по еврооблигациям

Международное агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины в национальной валюте с CCC- до CCC+. В то же время агентство подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «RD» (ограниченный дефолт).

Международные резервы выросли в августе впервые за пять месяцев — Forbes

Международные резервы Украины в августе выросли на $5 млрд. до $42 млрд., свидетельствуют расчеты Forbes Ukraine.

Правительство готовит новые правила продажи государственных банков