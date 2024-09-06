Украина завершила реструктуризацию облигаций более чем на $20 миллиардов
Реструктуризация евробондов, международные резервы выросли, НБУ предлагает заменить «копейки» на «шаги»: главное за неделю
Украина объявила об успешном завершении сделки по реструктуризации долга и проведении расчетов по тринадцати сериям государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций, выпущенных Укравтодором.
Fitch повысило рейтинг Украины в национальной валюте после реструктуризации долга по еврооблигациям
Международное агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины в национальной валюте с CCC- до CCC+. В то же время агентство подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «RD» (ограниченный дефолт).
Международные резервы выросли в августе впервые за пять месяцев — Forbes
Международные резервы Украины в августе выросли на $5 млрд. до $42 млрд., свидетельствуют расчеты Forbes Ukraine.
Правительство готовит новые правила продажи государственных банков
Верховная Рада приняла за основу законопроект N11474 об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Трейдеры готовятся к снижению евро — Bloomberg
Трейдеры опционов настроены на снижение евро, поскольку повышение курса валюты к годовому максимуму может иссякнуть.
В Украине начался бета-тест «Национального кэшбека»: как принять участие
В Украине начался бета-тест «Национального кэшбека», к которому можно присоединиться с помощью приложения «Дия».
Нацбанк предлагает отказаться от названия «копейка»
Национальный банк предлагает заменить название «копейка» на «шаг», которое использовалось в Украине
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