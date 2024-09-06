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6 сентября 2024, 20:01 Читати українською

Реструктуризация евробондов, международные резервы выросли, НБУ предлагает заменить «копейки» на «шаги»: главное за неделю

Украина завершила реструктуризацию облигаций более чем на $20 миллиардов

Украина объявила об успешном завершении сделки по реструктуризации долга и проведении расчетов по тринадцати сериям государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций, выпущенных Укравтодором.

Fitch повысило рейтинг Украины в национальной валюте после реструктуризации долга по еврооблигациям

Международное агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины в национальной валюте с CCC- до CCC+. В то же время агентство подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «RD» (ограниченный дефолт).

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Правительство готовит новые правила продажи государственных банков

Верховная Рада приняла за основу законопроект N11474 об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

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Нацбанк предлагает отказаться от названия «копейка»

Национальный банк предлагает заменить название «копейка» на «шаг», которое использовалось в Украине в XVI—XVII вв. В НБУ считают, что это восстановит историческую справедливость и поспособствует дерусификации и возрождению национальных традиций в денежном обращении Украины.

Источник: Минфин
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