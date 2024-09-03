Трейдеры готовятся к снижению евро — Bloomberg

Трейдеры опционов настроены на снижение евро , поскольку повышение курса валюты к годовому максимуму может иссякнуть. Об этом сообщает Bloomberg.

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Одномесячные развороты риска для пары евро-доллар упали ниже нуля, что свидетельствует о том, что премия по защите от снижения общей валюты начинает расти. Этот барометр рыночной позиции и настроений вырос на прошлой неделе до самого высокого уровня с конца 2020 года в пользу евро.

«Уменьшение риска изменения курса евро/доллар свидетельствует о том, что рынки все более настороженно относятся к долгосрочности ралли», — сказал Кристофер Кьер Лумхольт, руководитель отдела исследований валютных курсов Danske Bank в Копенгагене.

По его словам, любой дальнейший рост станет хорошей возможностью для продажи евро.

Замедление роста евро

Рост евро уже замедляется. В понедельник европейская валюта упала до $1,1042, самого низкого уровня с 19 августа, после того как на прошлой неделе поднялась до годового максимума в $1,1202.

Ожидаемое улучшение данных о рабочих местах в США, которое должно состояться позже на этой неделе, может усилить давление на снижение евро, поскольку это смягчит ожидание по поводу агрессивного снижения ставки ФРС в ближайшие месяцы, что негативно повлияло на доллар.

Согласно данным CFTC, в прошлом месяце инвесторы бросились в евро, а на прошлой неделе хедж-фонды повысили свои ставки на укрепление евро до самого высокого уровня более чем за год.

«Если данные по занятости в США на этой неделе укажут на мягкую посадку на рынке труда, фьючерсы на фонды ФРС должны скорректироваться выше в пользу доллара, что сократит спекулятивную позицию евро», — отметил Элиас Хаддад, старший рыночный стратег Brown Brothers Harriman.