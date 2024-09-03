Трейдеры готовятся к снижению евро — Bloomberg

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 сентября 2024, 12:11 Читати українською

Трейдеры готовятся к снижению евро — Bloomberg

Трейдеры опционов настроены на снижение евро, поскольку повышение курса валюты к годовому максимуму может иссякнуть. Об этом сообщает Bloomberg.

Трейдеры опционов настроены на снижение евро, поскольку повышение курса валюты к годовому максимуму может иссякнуть.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Одномесячные развороты риска для пары евро-доллар упали ниже нуля, что свидетельствует о том, что премия по защите от снижения общей валюты начинает расти. Этот барометр рыночной позиции и настроений вырос на прошлой неделе до самого высокого уровня с конца 2020 года в пользу евро.

«Уменьшение риска изменения курса евро/доллар свидетельствует о том, что рынки все более настороженно относятся к долгосрочности ралли», — сказал Кристофер Кьер Лумхольт, руководитель отдела исследований валютных курсов Danske Bank в Копенгагене.

По его словам, любой дальнейший рост станет хорошей возможностью для продажи евро.

Замедление роста евро

Рост евро уже замедляется. В понедельник европейская валюта упала до $1,1042, самого низкого уровня с 19 августа, после того как на прошлой неделе поднялась до годового максимума в $1,1202.

Ожидаемое улучшение данных о рабочих местах в США, которое должно состояться позже на этой неделе, может усилить давление на снижение евро, поскольку это смягчит ожидание по поводу агрессивного снижения ставки ФРС в ближайшие месяцы, что негативно повлияло на доллар.

Согласно данным CFTC, в прошлом месяце инвесторы бросились в евро, а на прошлой неделе хедж-фонды повысили свои ставки на укрепление евро до самого высокого уровня более чем за год.

«Если данные по занятости в США на этой неделе укажут на мягкую посадку на рынке труда, фьючерсы на фонды ФРС должны скорректироваться выше в пользу доллара, что сократит спекулятивную позицию евро», — отметил Элиас Хаддад, старший рыночный стратег Brown Brothers Harriman.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает busypit и 32 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами