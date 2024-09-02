В Украине начался бета-тест «Национального кэшбека», к которому можно присоединиться с помощью приложения «Дия». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
В Украине начался бета-тест «Национального кэшбека»: как принять участие
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Как принять участие в тесте
«Чтобы присоединиться к программе, сначала откройте специальный счет в банке — в приложении, на сайте или в отделении. Далее в „Дии“ выберите услугу Национальный кэшбек, а затем присоедините и активируйте карту, на которую будет начисляться компенсация», — говорится в сообщении.
Средства будут поступать на карту ежемесячно. Отслеживать их можно также через «Дию», а тратить на коммунальные, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино
Также деньги можно будет задонатить на Силы обороны или купить военные облигации.
Сколько компаний уже присоединились
По словам министра экономики Юлии Свириденко, в программе кэшбек насчитывают уже 7 торговых сетей, а в процессе присоединения — еще 40 торговых заведений. Кроме того, уже зарегистрировано 38 тысяч товаров от 600 украинских производителей.
Среди товаров продукты питания, лекарства, одежда, бытовая химия и косметика, хозяйственные товары, строительные материалы, мебель, игрушки и многие другие украинские производства.
«Теперь украинцы могут в несколько кликов в смартфоне присоединиться к программе Нацкешбек и раз в месяц получать компенсацию за покупку товаров украинского производства. Все будет просто и удобно», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Программа в первый месяц будет работать в формате бета-теста, будет проверяться ее функционал. Производители и продавцы украинских товаров также могут присоединиться к Нацкешбеку через портал Дія. Для них это возможность увеличить спрос и привлечь новых клиентов.
Напомним, что украинские производители с 24 августа могут подавать заявки на участие в программе «Национальный кэшбек» через портал Дия.
Комментарии - 14
Ни одна торговая сеть не имеющая штата айти к этому не подключится.
Но в целом, а чего ожидать от зеленой инициативы.
«Знали бы вы как это по каличному сделано»
Как сделано — знаем лучше вашего.
Производители в «ДИЕ» регистрируют товары по EAN-коду
Магазины в «ДИЕ» регистрируют платёжные терминалы,
указывая номер РРО, Merchant ID и Terminal ID.
И это все действия…
Программисты на стороне производителя или продавца не нужны от слова вообще,
а вот парочка менеджеров для правильного заполнения необходимых форм в ДИЕ
будут плотно загружены работой несколько дней — зависит от номенклатуры или
количества платёжных терминалов …
А по поводу вашего «Ще когось треба заоохочувати...»
Пускай откроют границы на неделю. Узнают сколько у нас патриотов осталось.
А у бедных просто нет денег даже что бы одну позицию завести.
И зачем государству знать, что и в каком количестве покупают украинцы? Хм…
ничего не будет знать о твоём рационе питания…
Государство начисляет кешбек исключительно покупателю,
а не производителю или торговой сети…
Поддержка местного товаропроизводителя заключается в предположении,
что меркантильные украинцы позарятся на 10% кешбека и станут больше
покупать товаров украинских производителей, а не импорт…
Скоріш навпаки
А что по мелкому и среднему бизнесу, им не нужна поддержка?
Хто сказав що це взагалі підтримка продавців чи покупців? Навіть за назвою це — програма підтримки виробників. А попутно вирішує ще деякі питання по примусу продавців до переходу на білу сторону.
Получается государство выделяет деньги стимулируя увеличения продаж у более крупных продавцов в ущерб мелким?
не можу уявити як ви прийшли до такого висновку.