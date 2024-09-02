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2 сентября 2024, 16:31 Читати українською

В Украине начался бета-тест «Национального кэшбека»: как принять участие

В Украине начался бета-тест «Национального кэшбека», к которому можно присоединиться с помощью приложения «Дия». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

В Украине начался бета-тест «Национального кэшбека», к которому можно присоединиться с помощью приложения «Дия».

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Как принять участие в тесте

«Чтобы присоединиться к программе, сначала откройте специальный счет в банке — в приложении, на сайте или в отделении. Далее в „Дии“ выберите услугу Национальный кэшбек, а затем присоедините и активируйте карту, на которую будет начисляться компенсация», — говорится в сообщении.

Средства будут поступать на карту ежемесячно. Отслеживать их можно также через «Дию», а тратить на коммунальные, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино и т. д.

Также деньги можно будет задонатить на Силы обороны или купить военные облигации.

Сколько компаний уже присоединились

По словам министра экономики Юлии Свириденко, в программе кэшбек насчитывают уже 7 торговых сетей, а в процессе присоединения — еще 40 торговых заведений. Кроме того, уже зарегистрировано 38 тысяч товаров от 600 украинских производителей.

Среди товаров продукты питания, лекарства, одежда, бытовая химия и косметика, хозяйственные товары, строительные материалы, мебель, игрушки и многие другие украинские производства.

«Теперь украинцы могут в несколько кликов в смартфоне присоединиться к программе Нацкешбек и раз в месяц получать компенсацию за покупку товаров украинского производства. Все будет просто и удобно», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Программа в первый месяц будет работать в формате бета-теста, будет проверяться ее функционал. Производители и продавцы украинских товаров также могут присоединиться к Нацкешбеку через портал Дія. Для них это возможность увеличить спрос и привлечь новых клиентов.

Напомним, что украинские производители с 24 августа могут подавать заявки на участие в программе «Национальный кэшбек» через портал Дия.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 14

+
+30
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
2 сентября 2024, 16:37
#
Девальвація + інфляція — національний кешбек = все одно ми в мінусі від цих всіх геніальних рішень :)
+
+45
Strain
Strain
2 сентября 2024, 16:57
#
Знали бы вы как это по каличному сделано под капотом всей этой программы.
Ни одна торговая сеть не имеющая штата айти к этому не подключится.
Но в целом, а чего ожидать от зеленой инициативы.
+
+15
Riojas
Riojas
2 сентября 2024, 17:43
#
Ради интереса, как это технически устроено? Идентификация клиента по платежной карте, учитывая что «кешбек» может быть открыт в другом банке?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 сентября 2024, 18:35
#
Strain
«Знали бы вы как это по каличному сделано»

Как сделано — знаем лучше вашего.
Производители в «ДИЕ» регистрируют товары по EAN-коду
Магазины в «ДИЕ» регистрируют платёжные терминалы,
указывая номер РРО, Merchant ID и Terminal ID.
И это все действия…

Программисты на стороне производителя или продавца не нужны от слова вообще,
а вот парочка менеджеров для правильного заполнения необходимых форм в ДИЕ
будут плотно загружены работой несколько дней — зависит от номенклатуры или
количества платёжных терминалов …
+
0
Три літри
Три літри
2 сентября 2024, 19:08
#
Та навіть зовні видно якими ногами це все написано
+
+15
Taras35
Taras35
2 сентября 2024, 16:58
#
Цікава ідея. Ще когось треба заоохочувати компенсацією купувати українські товари на третьому році війни… Якщо допоможе то нехай. Незрозуміло правда як це компенсує податки і ціни підняті. Але хай буде. Може комусь пригодиться.
+
+98
Strain
Strain
2 сентября 2024, 17:00
#
Я уже раз купил украинский планшет. Кажется «Импрешин пад». Не зря контора закрылась. Сплошной брак.

А по поводу вашего «Ще когось треба заоохочувати...»
Пускай откроют границы на неделю. Узнают сколько у нас патриотов осталось.
+
0
Taras35
Taras35
2 сентября 2024, 17:13
#
За теж щоб границі були відкриті тільки тоді чесно щодо солдат, які воюють, — ніякої компенсації за втрачене майно хто його не захищає.
+
0
torn
torn
2 сентября 2024, 18:31
#
Это программа поддержки для торговых сетей? Так у сетей и так все хорошо, там монополии, они бедных производителей обдирают как хотят. А что по мелкому и среднему бизнесу, им не нужна поддержка? Получается государство выделяет деньги стимулируя увеличения продаж у более крупных продавцов в ущерб мелким?
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
2 сентября 2024, 18:50
#
Они и не бедных обдирают :)
А у бедных просто нет денег даже что бы одну позицию завести.

И зачем государству знать, что и в каком количестве покупают украинцы? Хм…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 сентября 2024, 19:06
#
Покупай всё исключительно за наличку и государство
ничего не будет знать о твоём рационе питания…
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
2 сентября 2024, 18:51
#
Torn

Государство начисляет кешбек исключительно покупателю,
а не производителю или торговой сети…

Поддержка местного товаропроизводителя заключается в предположении,
что меркантильные украинцы позарятся на 10% кешбека и станут больше
покупать товаров украинских производителей, а не импорт…
+
0
torn
torn
2 сентября 2024, 19:16
#
Но купить эти товары можно только у участников программы, где есть условие работы на общей системе налогообложения. То есть не все субъекты торговли допущены к программе, а только самые крупные. Это создает им конкурентное преимущество перед мелкими продавцами торгующими теми же украинскими товарами. Более того, мелкий бизнес ожидает падение продаж этих товаров из-за введения этой государственной инициативы.
+
0
Три літри
Три літри
2 сентября 2024, 19:09
#
Это программа поддержки для торговых сетей?

Скоріш навпаки

А что по мелкому и среднему бизнесу, им не нужна поддержка?

Хто сказав що це взагалі підтримка продавців чи покупців? Навіть за назвою це — програма підтримки виробників. А попутно вирішує ще деякі питання по примусу продавців до переходу на білу сторону.

Получается государство выделяет деньги стимулируя увеличения продаж у более крупных продавцов в ущерб мелким?

не можу уявити як ви прийшли до такого висновку.
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