В Украине начался бета-тест «Национального кэшбека»: как принять участие

В Украине начался бета-тест «Национального кэшбека», к которому можно присоединиться с помощью приложения «Дия». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

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Как принять участие в тесте

«Чтобы присоединиться к программе, сначала откройте специальный счет в банке — в приложении, на сайте или в отделении. Далее в „Дии“ выберите услугу Национальный кэшбек, а затем присоедините и активируйте карту, на которую будет начисляться компенсация», — говорится в сообщении.

Средства будут поступать на карту ежемесячно. Отслеживать их можно также через «Дию», а тратить на коммунальные, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино и т. д.

Также деньги можно будет задонатить на Силы обороны или купить военные облигации.

Сколько компаний уже присоединились

По словам министра экономики Юлии Свириденко, в программе кэшбек насчитывают уже 7 торговых сетей, а в процессе присоединения — еще 40 торговых заведений. Кроме того, уже зарегистрировано 38 тысяч товаров от 600 украинских производителей.

Среди товаров продукты питания, лекарства, одежда, бытовая химия и косметика, хозяйственные товары, строительные материалы, мебель, игрушки и многие другие украинские производства.

«Теперь украинцы могут в несколько кликов в смартфоне присоединиться к программе Нацкешбек и раз в месяц получать компенсацию за покупку товаров украинского производства. Все будет просто и удобно», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Программа в первый месяц будет работать в формате бета-теста, будет проверяться ее функционал. Производители и продавцы украинских товаров также могут присоединиться к Нацкешбеку через портал Дія. Для них это возможность увеличить спрос и привлечь новых клиентов.

Напомним, что украинские производители с 24 августа могут подавать заявки на участие в программе «Национальный кэшбек» через портал Дия.