Украина завершила реструктуризацию облигаций более чем на $20 миллиардов

Украина объявила об успешном завершении сделки по реструктуризации долга и проведении расчетов по тринадцати сериям государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций, выпущенных Укравтодором. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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«Эта транзакция была осуществлена с целью восстановления долговой устойчивости, сохранения макрофинансовой стабильности и увеличения ресурсов государственного бюджета в условиях продолжения российской военной агрессии против Украины», — говорится в сообщении.

Процесс реструктуризации включал обмен тринадцати серий государственных еврооблигаций и одной серии гарантированных государством еврооблигаций Укравтодора на сумму около $20,5 млрд (около $24 млрд с учетом капитализированных процентов) на восемь новых серий еврооблигаций с номинальной стоимостью $15,2 млрд.

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Сокращение госдолга

В результате этого соглашения государственный и гарантированный государством долг Украины сокращен на около $9 млрд.

Это означает номинальное снижение стоимости долга на 37% с первого дня действия сделки и снижение чистой приведенной стоимости долга около 60% (при ставке дисконтировании 14%).

«Это одно из самых больших списаний долга в недавних реструктуризациях суверенного долга», — отметили в министерстве.

По данным Минфина, долговые выплаты уменьшаются на 93%, что приведет к экономии $11,4 млрд в течение следующих трех лет. Кроме того, расходы на обслуживание и погашение долга к 2033 году уменьшатся на 77%, что позволит сэкономить в общей сложности $22,8 млрд.