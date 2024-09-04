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4 сентября 2024, 14:42 Читати українською

Украина завершила реструктуризацию облигаций более чем на $20 миллиардов

Украина объявила об успешном завершении сделки по реструктуризации долга и проведении расчетов по тринадцати сериям государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций, выпущенных Укравтодором. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Украина объявила об успешном завершении сделки по реструктуризации долга и проведении расчетов по тринадцати сериям государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций, выпущенных Укравтодором.
Фото: pixabay.com

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«Эта транзакция была осуществлена с целью восстановления долговой устойчивости, сохранения макрофинансовой стабильности и увеличения ресурсов государственного бюджета в условиях продолжения российской военной агрессии против Украины», — говорится в сообщении.

Процесс реструктуризации включал обмен тринадцати серий государственных еврооблигаций и одной серии гарантированных государством еврооблигаций Укравтодора на сумму около $20,5 млрд (около $24 млрд с учетом капитализированных процентов) на восемь новых серий еврооблигаций с номинальной стоимостью $15,2 млрд.

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Сокращение госдолга

В результате этого соглашения государственный и гарантированный государством долг Украины сокращен на около $9 млрд.

Это означает номинальное снижение стоимости долга на 37% с первого дня действия сделки и снижение чистой приведенной стоимости долга около 60% (при ставке дисконтировании 14%).

«Это одно из самых больших списаний долга в недавних реструктуризациях суверенного долга», — отметили в министерстве.

По данным Минфина, долговые выплаты уменьшаются на 93%, что приведет к экономии $11,4 млрд в течение следующих трех лет. Кроме того, расходы на обслуживание и погашение долга к 2033 году уменьшатся на 77%, что позволит сэкономить в общей сложности $22,8 млрд.

Академия «Минфин»: Инвестирование в ОВГЗ

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
4 сентября 2024, 15:44
#
Кинули инвесторов на миллиарды долларов, потом будут бегать за новыми долгами …

Почему-то МВФ не списал тоже 37%. Или правительство других стран. Общая сумма то не 20, а 155 млрд.
+
0
SAndreyS
SAndreyS
4 сентября 2024, 16:18
#
Вот просто взяли и кинули? Войны же нет, правда? С логикой у вас большие проблемы или с чесностью…
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
4 сентября 2024, 16:24
#
Если война то можно было рассмотреть вопрос рассрочек . тут кинули .

почему МВФ нам не списал ? германия ? И другие ? Или война у нас только для частных инвесторов ?
+
+15
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
4 сентября 2024, 16:14
#
Вітаю шанувальників вкладатися в ОВДП, і інші пірамідальні активи, як що так піде далі, гроші просто згорять… як що кинули закордонних інвесторів, то що буде з внутрішніми
+
0
SAndreyS
SAndreyS
4 сентября 2024, 16:18
#
Все нормально будет.
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
4 сентября 2024, 16:25
#
Что именно нормально будет ? типа тут списали, а там железно выполнят ?

вы даете какие то личные гарантии ?
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