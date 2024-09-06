Fitch повысило рейтинг Украины в национальной валюте после реструктуризации долга по еврооблигациям

Международное агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины в национальной валюте с «CCC-» до «CCC+». В то же время агентство подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «RD» (ограниченный дефолт). Об этом говорится в сообщении Fitch.

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Повышение рейтинга отражает успешное завершение реструктуризации долга Украины в еврооблигациях при продлении обслуживания ее долговых обязательств в гривне, заявили в агентстве.

Fitch считает, что успешное завершение реструктуризации долга Украины в еврооблигациях является лишь частью продолжающегося одного более широкого эпизода реструктуризации, поскольку правительство объявило о прекращении других платежей.

«Таким образом, долгосрочный рейтинг Украины останется на уровне „RD“, пока Fitch не признает, что обмены завершены, а отношения со значительным большинством внешних коммерческих кредиторов нормализуются», — говорится в сообщении.

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Напомним

28 августа владельцы всех государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций Укравтодора общей стоимостью $20,47 млрд ($24,3 млрд с учетом капитализированных процентов) проголосовали за предложенную реструктуризацию еврооблигаций Украины и гарантированных государством облигаций Укравтодора.

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Украина в августе 2022 года договорилась об отсрочке на два года погашения и выплате процентов по 13 выпускам суверенных еврооблигаций общей номинальной стоимостью $17,26 млрд и €2,25 млрд, а также пересмотру условий по ВВП-варрантам.

В срок до июля 2024 года подлежали погашению три выпуска еврооблигаций Украины на общую сумму свыше $3 млрд: 1 сентября 2022 года — на $912,35 млн, 1 сентября 2023-го — на $1 млрд 355,23 млн и 1 февраля 2024 года на $750 млн.

Первый раунд диалога Минфина с комитетом кредиторов обнародован Лондонской фондовой биржей 17 июня. Правительство представило два варианта реструктуризации.

22 июля Украина достигла принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций. По соглашению существующие еврооблигации в обращении будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%.