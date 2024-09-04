Международные резервы выросли в августе впервые за пять месяцев — Forbes

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 сентября 2024, 13:25 Читати українською

Международные резервы выросли в августе впервые за пять месяцев — Forbes

Международные резервы Украины в августе выросли на $5 млрд до $42 млрд., свидетельствуют расчеты Forbes Ukraine. Национальный банк должен опубликовать соответствующие фактические данные на этой неделе.

Международные резервы Украины в августе выросли на $5 млрд до $42 млрд., свидетельствуют расчеты Forbes Ukraine.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Издание отмечает, что восстановление международных резервов является важным положительным сигналом для валютного рынка, что свидетельствует о возможности сглаживать чрезмерные колебания обменного курса.

Главным фактором роста резервов в августе было поступление $8,4 млрд внешней финансовой помощи от ЕС и США.

Сальдо интервенций НБУ по продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке в августе сократилось до $2,7 млрд.

Таким образом (с учетом умеренных долговых выплат и других факторов) международные резервы НБУ в августе выросли примерно на $5 млрд.

Это означает, что международные резервы возобновились до $42 млрд — уровня апреля 2024 года. До этого международные резервы НБУ сокращались 5 месяцев подряд.

Текущий объем международных резервов значительно превышает 5 месяцев будущего импорта товаров и услуг, что является высоким показателем.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Smerch747
Smerch747
4 сентября 2024, 14:43
#
Ну ж бо. Біля кожної просадки в 1−2млрд була паніка і хайп. А тут все відіграли і повна тиша…
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
4 сентября 2024, 14:47
#
А шо тут добавити?
Тепер вже заживемо:)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
4 сентября 2024, 15:52
#
Хорошо продаются только негативные новости и страшилки.
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
4 сентября 2024, 15:56
#
Ага!.. У вас выросли валютные резервы? Тогда мы идём к вам!.. (покупать $) 🤣🤣🤣
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает SkeptikUA и 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами