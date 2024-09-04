Международные резервы выросли в августе впервые за пять месяцев — Forbes

Международные резервы Украины в августе выросли на $5 млрд до $42 млрд., свидетельствуют расчеты Forbes Ukraine. Национальный банк должен опубликовать соответствующие фактические данные на этой неделе.

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Издание отмечает, что восстановление международных резервов является важным положительным сигналом для валютного рынка, что свидетельствует о возможности сглаживать чрезмерные колебания обменного курса.

Главным фактором роста резервов в августе было поступление $8,4 млрд внешней финансовой помощи от ЕС и США.

Сальдо интервенций НБУ по продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке в августе сократилось до $2,7 млрд.

Таким образом (с учетом умеренных долговых выплат и других факторов) международные резервы НБУ в августе выросли примерно на $5 млрд.

Это означает, что международные резервы возобновились до $42 млрд — уровня апреля 2024 года. До этого международные резервы НБУ сокращались 5 месяцев подряд.

Текущий объем международных резервов значительно превышает 5 месяцев будущего импорта товаров и услуг, что является высоким показателем.