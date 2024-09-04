Маскируясь под известные операторы связи, злоумышленники посылают сообщения в мессенджерах или соцсетях о возможности получения средств на счет или подключения дополнительных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
В МВД рассказали о мошеннической схеме с пополнением мобильного счета
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Как действуют аферисты
Мошенники создают фейковый сайт мобильного оператора и обещают бонусы за регистрацию SIM-карты на паспорт.
Затем на сайте они размещают инструкции и фишинговые ссылки Bank-ID и просят ввести конфиденциальные данные, например пароли, финансовую информацию для входа в личный кабинет.
Как защититься от действий мошенников
- Проверьте эту информацию на официальных сайтах и соцсетях операторов.
- Не переходите по подозрительным ссылкам.
В МВД отметили, если ваш аккаунт был сломлен или вашими данными завладели мошенники, обратитесь к своему оператору и связи и банку. Сообщите о мошеннических действиях полиции.
Источник: Минфин
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