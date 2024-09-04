В МВД рассказали о мошеннической схеме с пополнением мобильного счета

Маскируясь под известные операторы связи, злоумышленники посылают сообщения в мессенджерах или соцсетях о возможности получения средств на счет или подключения дополнительных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Как действуют аферисты

Мошенники создают фейковый сайт мобильного оператора и обещают бонусы за регистрацию SIM-карты на паспорт.

Затем на сайте они размещают инструкции и фишинговые ссылки Bank-ID и просят ввести конфиденциальные данные, например пароли, финансовую информацию для входа в личный кабинет.

Как защититься от действий мошенников

Проверьте эту информацию на официальных сайтах и соцсетях операторов.

Не переходите по подозрительным ссылкам.

В МВД отметили, если ваш аккаунт был сломлен или вашими данными завладели мошенники, обратитесь к своему оператору и связи и банку. Сообщите о мошеннических действиях полиции.