Главное за четверг: Повышение налогов, штрафные санкции от банков и стоит ли скупать евро

Национальный банк запретил обналичивание субъектами хозяйствования по расчетам с гражданами, осуществляемыми путем перевода средств без открытия счета.

Курс евро выше 46 гривен: скупать его сейчас или дождаться отката

Гривна продолжает девальвировать. Самое интересное сейчас происходит с курсом евро. Если официальный курс доллара с начала месяца по 28 августа вырос всего на 30 копеек, то евровалюта — сразу на 1,7 гривны. Почему нацвалюта ставит антирекорды к евро и к чему готовиться тем, кто зарабатывает в гривне, а тратит в Европе.

НБУ ограничил p2p-переводы 150 тыс.: объясняем доступны самые непонятные части новых правил

После долгих совещаний и обсуждений Нацбанк на этой неделе утвердил ограничения на денежные переводы между карточками физлиц. То, что называется p2p-платежи. Каждый украинец с 1 октября 2024 сможет в одном банке проводить таких только на 150 тыс. грн в месяц. Есть исключения для граждан с большими официальными доходами, волонтеров и перешедших на IBAN. Минфин по горячим следам проанализировал нововведения.