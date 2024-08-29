Профильный комитет рекомендует Раде поддержать закон о повышении налогов
Главное за четверг: Повышение налогов, штрафные санкции от банков и стоит ли скупать евро
Комитет рекомендовал ВР принять за основу доработанный законопроект № 11416-д о внесении изменений в Налоговый кодекс об особенностях налогообложения в период действия военного положения.
Финансовый комитет поддержал уменьшение присутствия государства на банковском рынке
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять законопроект об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков № 11474 в первом чтении.
Нацбанк усиливает надзор за финансовым рынком
Национальный банк Украины создал управление мониторинга связанных лиц для усиления надзора за финансовым рынком.
Банки не имеют права применять к гражданам штрафные санкции за нарушения в сфере финансового мониторинга — НБУ
Национальный банк запретил украинским банкам финансово наказывать своих клиентов за нарушение правил финансового мониторинга.
«Прозора Мережа»: В Украине тестируют новый платежный сервис, который будет работать на блокчейне
До конца года в Украине может появиться новый платежный сервис — проект «Прозора Мережа», к которому присоединились 11 банков из членов профильной ассоциации НАБУ, Rozetka и городское приложение «Киев цифровой».
МВФ снова едет в Украину. Будут решать выделение $1,1 миллиарда
Команда Международного валютного фонда на следующей неделе посетит Украину. В ходе встречи с официальными лицами в Украине планируют пересмотреть перспективы бюджета.
НБУ запретил бизнесу получать переводы наличными от граждан
Национальный банк запретил обналичивание субъектами хозяйствования по расчетам с гражданами, осуществляемыми путем перевода средств без открытия счета.
Курс евро выше 46 гривен: скупать его сейчас или дождаться отката
Гривна продолжает девальвировать. Самое интересное сейчас происходит с курсом евро. Если официальный курс доллара с начала месяца по 28 августа вырос всего на 30 копеек, то евровалюта — сразу на 1,7 гривны. Почему нацвалюта ставит антирекорды к евро и к чему готовиться тем, кто зарабатывает в гривне, а тратит в Европе.
НБУ ограничил p2p-переводы 150 тыс.: объясняем доступны самые непонятные части новых правил
После долгих совещаний и обсуждений Нацбанк на этой неделе утвердил ограничения на денежные переводы между карточками физлиц. То, что называется p2p-платежи. Каждый украинец с 1 октября 2024 сможет в одном банке проводить таких только на 150 тыс. грн в месяц. Есть исключения для граждан с большими официальными доходами, волонтеров и перешедших на IBAN. Минфин по горячим следам проанализировал нововведения.
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