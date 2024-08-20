Налоговая предупредила о распространении фейковых писем якобы от ее имени

Государственная налоговая служба (ГНС) сообщила о массовом распространении электронных писем якобы от ее имени, содержащих вредоносное программное обеспечение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«В последние дни зафиксирован факт массового распространения электронных писем, якобы, от имени Государственной налоговой службы Украины, содержащих ссылки для загрузки файла», — говорится в сообщении.

В случае перехода по прикрепленной ссылке, на компьютер будет загружен файл, открытие которого приведет к запуску вредоносной программы, что создаст технические возможности для скрытого несанкционированного доступа к персональным компьютерам.

В ведомстве отметили, что отправка таких сообщений происходит из электронных ящиков, не имеющих никакого отношения к налоговой службе.

Налогоплательщиков призвали обращать особое внимание на адрес электронной почты отправителя письма и проверять его достоверность.

Официальным зарегистрированным доменом ГНС является «tax.gov.ua».