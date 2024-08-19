Главное за понедельник: Прогноз ICU, изменения в законопроект о повышении налогов и лидеры банковского рынка

4 октября состоится главная конференция года для digital-маркетологов и бренд-менеджеров ROMI. Участие в этом мероприятии — это отличная возможность как получить бесценные инсайды из мира маркетинга, так и поделиться собственным опытом и бизнес-предложениями.

Курс евро по отношению к гривне установил новый исторический рекорд: будет ли он лететь выше

На этой неделе календарь экономических событий будет насыщен как в Европе, так и в США. Все эти новости способны существенно влиять на поведение пары евро/доллар на внешних рынках, что немедленно скажется на курсе евро в Украине. О том, какие события будут формировать курс на отечественном валютном рынке, поговорим подробнее.

Трамп против Харрис: 3 возможных сценария для курса доллара, акций трежерис по итогам выборов