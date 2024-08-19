Власти переписывают законопроект о повышении налогов — Forbes
Главное за понедельник: Прогноз ICU, изменения в законопроект о повышении налогов и лидеры банковского рынка
Правительственный законопроект о повышении налогов, скорее всего, будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады в начале сентября.
ICU обновила прогноз на 2024 год: Курс ожидается на уровне 42,6 грн/$, инфляция ускорится до 8%
Экономика Украины вырастет на 4% в 2024 году, инфляция ускорится до 8%, курс ожидается на уровне 42,6 грн/$, говорится в обновленном макропрогнозе инвестиционной группы ICU.
Лидеры банковского рынка в первой половине 2024 года
По состоянию на 1 июля 2024 г. большинство банков в Украине имеют рост по всем основным показателям деятельности, демонстрируя рост активов, приток вкладов, высокую прибыльность и надлежащую капитализацию.
Что готовит маркетинговая конференция ROMI 2024
4 октября состоится главная конференция года для digital-маркетологов и бренд-менеджеров ROMI. Участие в этом мероприятии — это отличная возможность как получить бесценные инсайды из мира маркетинга, так и поделиться собственным опытом и бизнес-предложениями.
Курс евро по отношению к гривне установил новый исторический рекорд: будет ли он лететь выше
На этой неделе календарь экономических событий будет насыщен как в Европе, так и в США. Все эти новости способны существенно влиять на поведение пары евро/доллар на внешних рынках, что немедленно скажется на курсе евро в Украине. О том, какие события будут формировать курс на отечественном валютном рынке, поговорим подробнее.
Трамп против Харрис: 3 возможных сценария для курса доллара, акций трежерис по итогам выборов
Прошедшая неделя стала для американских акций лучшим в этом году: индекс S&P 500 подскочил почти на 4%, Nasdaq Composite — на 5,2%, а консервативный Dow Jones Industrial Average — почти на 3%. Хорошая отчетность вернула на американские рынки оптимизм. Однако главный вопрос — куда рушатся цены в ближайшее время — остается в повестке дня.
Предпринимателей Харькова освободили от ряда налогов
На сессии городского совета предпринимателей Харькова освободили от налогов на недвижимость, землю и уплаты единого налога для ФЛП 4 группы.
Новая почта с 20 августа прекращает работу в Мирнограде
Отделение Новой почты приостановят работу в Мирнограде с 20 августа.
Приват открыл клиентам бесплатную доставку карт в США, Швейцарию и Словению
Приватбанк расширяет географию услуги международной доставки платежных карт клиентам — в августе в Приват24 уже открыт заказ карт с доставкой Укрпочтой по любому адресу в США, Швейцарию и Словению.
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