Главное за понедельник: Прогноз ICU, изменения в законопроект о повышении налогов и лидеры банковского рынка

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 августа 2024, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: Прогноз ICU, изменения в законопроект о повышении налогов и лидеры банковского рынка

Власти переписывают законопроект о повышении налогов — Forbes

Правительственный законопроект о повышении налогов, скорее всего, будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады в начале сентября.

ICU обновила прогноз на 2024 год: Курс ожидается на уровне 42,6 грн/$, инфляция ускорится до 8%

Экономика Украины вырастет на 4% в 2024 году, инфляция ускорится до 8%, курс ожидается на уровне 42,6 грн/$, говорится в обновленном макропрогнозе инвестиционной группы ICU.

Лидеры банковского рынка в первой половине 2024 года

По состоянию на 1 июля 2024 г. большинство банков в Украине имеют рост по всем основным показателям деятельности, демонстрируя рост активов, приток вкладов, высокую прибыльность и надлежащую капитализацию.

Что готовит маркетинговая конференция ROMI 2024

4 октября состоится главная конференция года для digital-маркетологов и бренд-менеджеров ROMI. Участие в этом мероприятии — это отличная возможность как получить бесценные инсайды из мира маркетинга, так и поделиться собственным опытом и бизнес-предложениями.

Курс евро по отношению к гривне установил новый исторический рекорд: будет ли он лететь выше

На этой неделе календарь экономических событий будет насыщен как в Европе, так и в США. Все эти новости способны существенно влиять на поведение пары евро/доллар на внешних рынках, что немедленно скажется на курсе евро в Украине. О том, какие события будут формировать курс на отечественном валютном рынке, поговорим подробнее.

Трамп против Харрис: 3 возможных сценария для курса доллара, акций трежерис по итогам выборов

Прошедшая неделя стала для американских акций лучшим в этом году: индекс S&P 500 подскочил почти на 4%, Nasdaq Composite — на 5,2%, а консервативный Dow Jones Industrial Average — почти на 3%. Хорошая отчетность вернула на американские рынки оптимизм. Однако главный вопрос — куда рушатся цены в ближайшее время — остается в повестке дня.

Предпринимателей Харькова освободили от ряда налогов

На сессии городского совета предпринимателей Харькова освободили от налогов на недвижимость, землю и уплаты единого налога для ФЛП 4 группы.

Новая почта с 20 августа прекращает работу в Мирнограде

Отделение Новой почты приостановят работу в Мирнограде с 20 августа.

Приват открыл клиентам бесплатную доставку карт в США, Швейцарию и Словению

Приватбанк расширяет географию услуги международной доставки платежных карт клиентам — в августе в Приват24 уже открыт заказ карт с доставкой Укрпочтой по любому адресу в США, Швейцарию и Словению.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами