Украинцы рекордно скупают валюту, а НБУ рекордно ее продает: главное за неделю

В июле 2024 года граждане продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,658 млрд в эквиваленте и купили на $2,775 млрд. Чистая покупка валюты составила $1,117 млрд, что на $145 млн больше, чем в июне — $972 млн.

В июле НБУ продал рекордный объем валюты с начала года

В июле 2024 года Национальный банк увеличил чистую продажу валюты на межбанке до $3,316 млрд, что является максимальным значением с начала года.

Госдолг Украины за месяц вырос на 53 млрд

Банки зафиксировали приток средств клиентов — опрос

Объем средств населения и бизнеса в банках во II квартале значительно возрос и банки ожидают его дальнейший рост в следующем квартале.

Зеленский подписал закон о моратории на выплату внешнего долга

Украина выплатила $200 млн владельцам ВВП-варрантов

Министерство финансов Украины 1 августа выплатило владельцам ВВП-варрантов 200,6 млн дол.

ФРС США ожидаемо сохранила ставки