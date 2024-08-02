В июле украинцы купили в банках рекордный объем валюты почти за 12 лет
Украинцы рекордно скупают валюту, а НБУ рекордно ее продает: главное за неделю
В июле 2024 года граждане продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,658 млрд в эквиваленте и купили на $2,775 млрд. Чистая покупка валюты составила $1,117 млрд, что на $145 млн больше, чем в июне — $972 млн.
В июле НБУ продал рекордный объем валюты с начала года
В июле 2024 года Национальный банк увеличил чистую продажу валюты на межбанке до $3,316 млрд, что является максимальным значением с начала года.
Госдолг Украины за месяц вырос на 53 млрд
Банки зафиксировали приток средств клиентов — опрос
Объем средств населения и бизнеса в банках во II квартале значительно возрос и банки ожидают его дальнейший рост в следующем квартале.
Зеленский подписал закон о моратории на выплату внешнего долга
Украина выплатила $200 млн владельцам ВВП-варрантов
Министерство финансов Украины 1 августа выплатило владельцам ВВП-варрантов 200,6 млн дол.
ФРС США ожидаемо сохранила ставки
Федеральная резервная система (ФРС) США оставила ставки на уровне 5,25−5,5%. Об этом сообщил глава регулятора Джером Пауэлл 31 июля. Это максимальное значение за последние 23 года.
Комментарии - 2