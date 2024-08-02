В июле 2024 года граждане продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,658 млрд в эквиваленте и купили на $2,775 млрд. Чистая покупка валюты составила $1,117 млрд, что на $145 млн больше, чем в июне — $972 млн.
В июле украинцы купили в банках рекордный объем валюты почти за 12 лет
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С начала года чистая покупка валюты в банках составила $6,356 млрд.
Стоит отметить, что в июле украинцы купили рекордный объем валюты почти за 12 лет. В ноябре 2012 года граждане купили $1,523 млрд.
Источник: Минфин
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