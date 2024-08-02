В июле украинцы купили в банках рекордный объем валюты почти за 12 лет

В июле 2024 года граждане продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,658 млрд в эквиваленте и купили на $2,775 млрд. Чистая покупка валюты составила $1,117 млрд, что на $145 млн больше, чем в июне — $972 млн.