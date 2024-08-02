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2 августа 2024, 10:03 Читати українською

В июле украинцы купили в банках рекордный объем валюты почти за 12 лет

В июле 2024 года граждане продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,658 млрд в эквиваленте и купили на $2,775 млрд. Чистая покупка валюты составила $1,117 млрд, что на $145 млн больше, чем в июне — $972 млн.

В июле 2024 года граждане продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на $1,658 млрд в эквиваленте и купили на $2,775 млрд.
Фото: pixabay.com

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С начала года чистая покупка валюты в банках составила $6,356 млрд.

Стоит отметить, что в июле украинцы купили рекордный объем валюты почти за 12 лет. В ноябре 2012 года граждане купили $1,523 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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YakovBoricov
YakovBoricov
2 августа 2024, 10:32
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Прогнозовано , це не вплине на загальну ситуацію. Поки є співпраця з донорами ситуація буде контрольованою.
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