В июле 2024 года Национальный банк увеличил чистую продажу валюты на межбанке до $3,316 млрд, что является максимальным значением с начала года. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
В июле НБУ продал рекордный объем валюты с начала года
В месяц регулятор продал $3,318 млрд, а купил около $2 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $118,37 млн;
- продал $17,18 млрд;
- чистая продажа валюты составила $17,06 млрд.
Источник: Минфин
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