ФРС США ожидаемо сохранила ставки

Федеральная резервная система (ФРС) США оставила ставки на уровне 5,25−5,5%. Об этом сообщил глава регулятора Джером Пауэлл 31 июля. Это максимальное значение за последние 23 года.

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В настоящее время рынки оценивают вероятность снижения процентной ставки в сентябре в 88%. Вышедшие в прошлую пятницу данные по американской инфляции укрепили эти ожидания: потребительская инфляция в США (индекс PCE) замедлилась в июне до 2,5% год к году, после роста на 2,6% в мае.

Федрезерву, похоже, удалось «убить двух зайцев» — охладить рост цен и не допустить скатывания экономики в рецессию. Согласно последнему отчету о ВВП США, базовый потенциальный рост ВВП, совместимый со стабильной инфляцией, составляет около 1,8%.

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