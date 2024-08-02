Украина выплатила $200 млн владельцам ВВП-варрантов

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Платеж по ВВП-варантам состоит из двух частей: платежа за согласие изменений условий и проценты на сумму 130,1 млн долл., а также отсроченной суммы платежа и проценты на сумму 70,5 млн долл. за рост ВВП в 2021 году (этот платеж Украина должна была заплатить владельцам варрантов в 2023 году).

«Отметим, что около 20% от суммы 70,5 миллиона долларов США будут возвращены Украине как одному из крупнейших владельцев данных инструментов», — отметили в Минфине.

Там добавляют, что осуществление платежа за согласие изменения условий выпуска варрантов (на сумму 130,1 млн долл.) позволит Украине выкупить ВВП-варранты по их нарицательной стоимости в следующие 3 года.

«Согласно достигнутым принципиальным договоренностям с собственниками еврооблигаций, Украина обязуется обеспечить справедливое и равноправное отношение к владельцам ВВП-варрантов во время любых будущих операций по управлению государственным долгом, а также придерживаться целей, заложенных в анализе долговой устойчивости МВФ», — добавили в Минфине.