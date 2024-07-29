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29 июля 2024, 11:52 Читати українською

Банки зафиксировали приток средств клиентов — опрос

Объем средств населения и бизнеса в банках во II квартале значительно возрос и банки ожидают его дальнейший рост в следующем квартале. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального Опроса о банковском фондировании.

Объем средств населения и бизнеса в банках во II квартале значительно возрос и банки ожидают его дальнейший рост в следующем квартале.

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Рост объема средств

Во ІІ квартале вырос объем средств как домохозяйств и корпораций, так и оптового фондирования, последнего — третий квартал подряд преимущественно в отдельных крупных банках.

Финучреждения ожидают дальнейшего роста объема средств населения и бизнеса в ІІІ квартале, объем оптового фондирования, по их мнению, несколько уменьшится.

Получить оптовое фондирование, в частности финансирование для проектов восстановления от ЕС и международных финансовых организаций, надеются отдельные крупные финучреждения уже в ІІІ квартале.

Средняя стоимость фондирования во ІІ квартале снижалась четвертый квартал подряд. О снижении стоимости сообщила самая большая за всю историю опросов со ІІ квартала 2021 года доля респондентов. Стоимость оптовых привлечений также несколько уменьшилась впервые за три квартала.

Дальнейшее снижение стоимости депозитов для домохозяйств и корпораций и стоимости оптового фондирования в ІІІ квартале ожидают почти все банки.

Доля фондирования в валюте во ІІ квартале снизилась. Значительная часть респондентов ожидает продолжения такого тренда в ІІІ квартале.

Срочность фондирования несколько сокращалась третий квартал подряд, в то же время во ІІ квартале об этом сообщило меньшее количество финучреждений. По оценкам банков такая тенденция будет продолжаться и в последующие 12 месяцев.

Общий объем капитала банков за последние 12 месяцев увеличился, отметили около 90% респондентов. Три четверти опрошенных ожидают сохранения такой тенденции в следующие 12 месяцев.

Доходность остается определяющим фактором увеличения объема капитала в ближайшем будущем с ІІІ квартала 2022 года.

О снижении стоимости капитала за последние 12 месяцев респонденты сообщили третий квартал подряд. Банки ожидают уменьшения стоимости капитала и дальше.

Методика опроса

Опрос о банковском фондировании проводился с 17 июня по 08 июля 2024 года среди менеджеров банков, ответственных за управление пассивами.

Ответы дали 26 финансовых учреждений, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
bonv
bonv
29 июля 2024, 12:02
#
В Україні було ухвалено рішення на найближчі три роки «заморозити» прожитковий мінімум і мінімальну зарплату. Про це заявив експерт «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин в етері «Українського радіо». З його слів, кілька тижнів тому український уряд ухвалив бюджетну декларацію на найближчі три роки. Там міститься інформація про те, що буде закладено в державний бюджет у період від 2025 до 2027 рік. «Там не буде індексуватися ні прожитковий мінімум, ні мінімальна зарплата. Тобто, у зв’язку з відсутністю коштів, 3 тисячі на прожитковий мінімум і 8 тисяч на мінімалку на найближчі три роки „заморожуються“. Водночас тільки 2025 року, згідно з макроекономічним прогнозом, який закладений у бюджетній декларації, очікується інфляція на рівні 10%», — сказав Пендзин. Він також додав, що наразі Україна живе у стані війни і є величезні виклики для виживання держави, однак «є речі, які точно не можна відкладати на післявоєнний період». «Є речі, які мають бути вирішені досить швидко, адже це виживання людей, зокрема тих, хто має ці кошти як єдиний соціальний дохід і перебуває далеко за межею бідності», — додав він.
+
+15
TAN72
TAN72
29 июля 2024, 13:05
#
Сказочники.
+
0
TAN72
TAN72
29 июля 2024, 13:11
#
Сильных факторов для укрепления гривни пока нет, и изменить это может разве что падение спроса среди импортеров, убежден начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Совбанка Сергей Гнездилов. В то же время, по его мнению, Министерству финансов выгоднее конвертировать поступающую от международных доноров валюту по высшему курсу, и этот фактор может быть основной причиной ослабления гривны вместе с отрицательным балансом внешней торговли.
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