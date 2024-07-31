Мораторий на выплату внешнего долга, рост налички в банках: главное за среду

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11396, позволяющий правительству приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября. Документ также позволяет правительству перевести гарантированный государством долг бывшего Укравтодора в «периметр» государственного долга и осуществить его реструктуризацию.

Украине необходимо собрать 120 млрд гривен за счет увеличения налогов до 2025 года — министр финансов

За первое полугодие 2024 года объемы кассовых оборотов банков выросли — НБУ

Объем поступлений наличных денег в касс банков за январь — июнь этого года составил 1 307,6 млрд грн. Это на 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Государственные банки в этом году уплатили более 36 миллиардов гривен налогов

Банки государственного сектора в 2024 году перечислили в госбюджет Украины налог на прибыль в размере 36,1 миллиарда гривен (36 120,4 млн грн). В частности, по результатам деятельности 2023 госбанки перечислили более 32 миллиарда гривен (32 014,1 млн грн).