Государственные банки в этом году уплатили более 36 миллиардов гривен налогов

Банки государственного сектора в 2024 году перечислили в госбюджет Украины налог на прибыль в размере 36,1 миллиарда гривен (36 120,4 млн грн). Об этом Министерство финансов сообщило в ответ на запрос hromadske.

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Уплата налогов

В частности, по результатам деятельности 2023 госбанки перечислили более 32 миллиарда гривен (32 014,1 млн грн).

По прогнозу банков на сегодня, в 2024 году дополнительно будет перечислено более 11 миллиардов гривен (11 146 млн грн) налога на прибыль.

В то же время государственные банки уплатили в этом году в госбюджет дивиденды в размере 24,3 миллиарда гривен (24 350,4 млн грн).

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Напомним

В декабре 2023 года вступил в силу закон о дополнительном временном налогообложении банков. Согласно ему, с банков взимают 50% доходов за 2023 год. А с января 2024 года базовая ставка налога на прибыль для банков составит 25% (до этого была 18%).

Как писал ранее «Минфин», почти 68 млрд грн прибыли после налогообложения получили 63 украинских банка за 5 месяцев 2024 года. Это уже на четверть больше по сравнению с соответствующим периодом в прошлом.