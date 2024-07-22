Хакеры совершили массовый взлом популярных украинских телеграмм-каналов

21 июля хакеры совершили массовый взлом популярных украинских Telegram-каналов, имеющих сотни тысяч и миллионы подписчиков. Об этом сообщил руководитель департамента информационных технологий Офиса Президента Украины Егор Папышев.

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Что известно

Злоумышленники публиковали на этих каналах враждебные сообщения, призывая к капитуляции, поддержке российской агрессии и другим пророссийским нарративам.

Как сообщило Госспецсвязи Украины, хакеры взломали сервис автоматизации публикации постов FleepBot, разработанный и принадлежащий компании из россии, и начали делать посты в телеграм-каналах от имени владельцев.

Для устранения проблемы ведомство рекомендовало удалить бота FleepBot из администраторов канала.

«Хотели бы в очередной раз подчеркнуть опасность применения любых программных средств страны-агрессора, и необходимость тщательно проверять происхождение ПО перед его применением», — отметили в Госспецсвязи.