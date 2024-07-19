Кабмин предлагает увеличить расходы бюджета более чем на 500 миллиардов гривен
Повышение налогов, рекордное падение гривны, реструктуризация евробондов: главное за неделю
Кабмин одобрил изменения в государственный бюджет, которым предлагается увеличить расходную часть бюджета на 500,3 млрд грн, из которых 495,3 млрд грн направить на нужды сектора безопасности и обороны. Средства будут направляться на денежное довольствие военных и на закупку военной и специальной техники.
Военный сбор и акциз на сладкие напитки: Кабмин определился, какие налоги повысить
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В Национальном банке считают, что темп ослабления гривны в последние недели может создать дополнительные риски для устойчивости валютного рынка и, следовательно, ценовой стабильности.
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