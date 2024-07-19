Повышение налогов, рекордное падение гривны, реструктуризация евробондов: главное за неделю

Кабмин одобрил изменения в государственный бюджет, которым предлагается увеличить расходную часть бюджета на 500,3 млрд грн, из которых 495,3 млрд грн направить на нужды сектора безопасности и обороны. Средства будут направляться на денежное довольствие военных и на закупку военной и специальной техники.

Военный сбор и акциз на сладкие напитки: Кабмин определился, какие налоги повысить

Кабинет министров на заседании в среду утвердил законопроект, предусматривающий повышение отдельных налогов и сборов.

Теперь официально по 45 гривен: НБУ установил новый курс евро

Впервые курс евро превысил 45 гривен.

НБУ обеспокоился падением гривны. Обещает принять надлежащие меры

В Национальном банке считают, что темп ослабления гривны в последние недели может создать дополнительные риски для устойчивости валютного рынка и, следовательно, ценовой стабильности.

Украина начала второй раунд переговоров по реструктуризации евробондов — Bloomberg

Группа владельцев облигаций Украины подписала соглашения о неразглашении, чтобы начать второй раунд официальных переговоров с украинским правительством по реструктуризации более $20 млрд. долга.

ВР разрешила приостановить выплаты по внешнему госдолгу до октября

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11396, который дает право Кабинету министров временного приостановить выплаты по внешнему государственному долгу в случае необходимости.

Соглашения по безопасности с партнерами уже принесли Украине $38 млрд — Зеленский