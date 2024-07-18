Украина начала второй раунд переговоров по реструктуризации евробондов — Bloomberg

Группа владельцев облигаций Украины подписала соглашения о неразглашении, чтобы начать второй раунд официальных переговоров с украинским правительством по реструктуризации более $20 млрд. долга. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Мораторий в рассрочку

В течение двух лет кредиторы Украины согласились приостановить выплаты по долгам. Однако мораторий на выплаты частным иностранным владельцам облигаций истекает 1 августа.

Как пишет Bloomberg, переговоры начались на этой неделе в преддверии окончания моратория на выплаты украинского долга.

Что предлагает Украина

Украина предложила кредиторам сделку, сокращающую 60% от текущей стоимости долгов, но кредиторы считают, что 22% было бы разумнее. МВФ заинтересован в том, чтобы Украина договорилась о списании долгов, но сделка кажется маловероятной в отведенное время.

Напомним

В июне во время первого раунда Украина не смогла договориться с частными держателями украинских евробондов о реструктуризации выплат.

Читайте: Украина не смогла договориться с кредиторами о реструктуризации. Впереди — продолжение переговоров

17 июня Правительство Украины публично сообщило, что с 3 по 14 июня Украина проводила закрытые встречи с представителями Комитета собственников еврооблигаций, в состав которого входят крупные институциональные и другие долгосрочные инвесторы, владеющие около 20% еврооблигаций Украины.

Целью встреч было обсуждение условий реструктуризации тринадцати серий еврооблигаций Украины, которая должна состояться до 1 августа 2024 года, сбор отзывов от рынка и согласование структуры, которая была бы удовлетворительной для всех сторон и позволила Украине достичь долговой устойчивости в соответствии с требованиями Программы МВФ. Условия предложены на основе базового макроэкономического сценария МВФ.

Как писал The Economist, если соглашения по реструктуризации не будет, у Украины есть два варианта: договориться о продлении моратория на выплаты по долгам или объявить дефолт.