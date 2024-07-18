Кабмин предлагает увеличить расходы бюджета более чем на 500 миллиардов гривен

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«Одобрен проект Закона „О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2024 год“ о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны“ <…> Законопроектом предлагается скорректировать расходную часть общего фонда государственного бюджета на 434 млрд 603,5 млн грн, в том числе увеличить расходы по отдельным бюджетным программам на 500 млрд 311,9 млн грн (из них для сектора безопасности и обороны на 495 млрд 311,9 млн грн) и сократить расходы и предоставление кредитов на 65 млрд 708,4 млн гривен», — говорится в сообщении.

По информации главы Комитета В Р по вопросам бюджета Роксоланы Пидласой, средства будут направляться на денежное довольствие военных и на закупку военной и специальной техники.

В частности, 185,8 млрд грн — на закупку и модернизацию военной техники и вооружения ВСУ, 147,2 млрд грн — на ВСУ, 48,2 млрд грн — Национальной гвардии, 41,9 млрд грн — Государственной пограничной службе, 40,7 млрд грн — Государственной специальной службе транспорта Минобороны, 15,2 млрд грн — Национальной полиции и т. д.

Этим же законопроектом предлагается направить 4,5 млрд грн на пополнение резервного фонда государственного бюджета, 1 млрд грн направить на пилотный проект по зубопротезированию и оказанию плановой стоматологической помощи ветеранам войны.

Сократить расходы предлагается, в частности, на обслуживание государственного долга — на 61,8 млрд грн и на выполнение государством гарантийных обязательств за заемщиков, получивших кредиты под государственные гарантии — на 3,9 млрд грн.

«Что касается источников покрытия дополнительных расходов госбюджета, то большую часть необходимых средств планируется покрыть за счет увеличения доходной части госбюджета (+214,5 млрд грн), однако нам придется занимать 160,2 млрд грн на внутреннем рынке», — добавила Пидласа.