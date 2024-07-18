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18 июля 2024, 16:46 Читати українською

Кабмин предлагает увеличить расходы бюджета более чем на 500 миллиардов гривен

Кабмин одобрил изменения в государственный бюджет, которым предлагается увеличить расходную часть бюджета на 500,3 млрд грн, из которых 495,3 млрд грн направить на нужды сектора безопасности и обороны. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабмин одобрил изменения в государственный бюджет, которым предлагается увеличить расходную часть бюджета на 500,3 млрд грн, из которых 495,3 млрд грн направить на нужды сектора безопасности и обороны.

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Что известно

«Одобрен проект Закона „О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2024 год“ о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны“ <…> Законопроектом предлагается скорректировать расходную часть общего фонда государственного бюджета на 434 млрд 603,5 млн грн, в том числе увеличить расходы по отдельным бюджетным программам на 500 млрд 311,9 млн грн (из них для сектора безопасности и обороны на 495 млрд 311,9 млн грн) и сократить расходы и предоставление кредитов на 65 млрд 708,4 млн гривен», — говорится в сообщении.

По информации главы Комитета В Р по вопросам бюджета Роксоланы Пидласой, средства будут направляться на денежное довольствие военных и на закупку военной и специальной техники.

В частности, 185,8 млрд грн — на закупку и модернизацию военной техники и вооружения ВСУ, 147,2 млрд грн — на ВСУ, 48,2 млрд грн — Национальной гвардии, 41,9 млрд грн — Государственной пограничной службе, 40,7 млрд грн — Государственной специальной службе транспорта Минобороны, 15,2 млрд грн — Национальной полиции и т. д.

Этим же законопроектом предлагается направить 4,5 млрд грн на пополнение резервного фонда государственного бюджета, 1 млрд грн направить на пилотный проект по зубопротезированию и оказанию плановой стоматологической помощи ветеранам войны.

Сократить расходы предлагается, в частности, на обслуживание государственного долга — на 61,8 млрд грн и на выполнение государством гарантийных обязательств за заемщиков, получивших кредиты под государственные гарантии — на 3,9 млрд грн.

«Что касается источников покрытия дополнительных расходов госбюджета, то большую часть необходимых средств планируется покрыть за счет увеличения доходной части госбюджета (+214,5 млрд грн), однако нам придется занимать 160,2 млрд грн на внутреннем рынке», — добавила Пидласа.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
nitrolog
nitrolog
18 июля 2024, 17:12
#
А хто буде податки ці платити, якщо ТЦК забирає саме тих хто чесно скрізь світиться, а хто працює в чорну або вдома ховається і не дають нічого державі тих не беруть
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0
potator
potator
18 июля 2024, 17:20
#
160,2 млрд грн у алекса хотят просить
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