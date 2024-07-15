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15 июля 2024, 16:34 Читати українською

Соглашения о безопасности с партнерами уже принесли Украине $38 млрд — Зеленский

Заключенные с партнерами соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности уже принесли Украине около $38 млрд. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве 15 июля, пишет Forbes.

Заключенные с партнерами соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности уже принесли Украине около $38 млрд.
Фото:president.gov.ua

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Что известно

Украина заключила соглашения о безопасности с 23 странами, отметил Зеленский. Речь идет как об оружии, так и о деньгах, гуманитарной помощи, кибербезопасности, ПВО и т. д.

«Приблизительная сумма этих договоров в $38 млрд. Я считаю, что это сильный результат», — отметил президент.

После саммита НАТО в Вильнюсе в прошлом году в Декларацию G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединились 32 страны, напомнил Зеленский.

Напомним

11 июля в завершение 75-го саммита НАТО в Вашингтоне подписали Ukraine Compact — многосторонний документ, содержащий обязательства по военной поддержке Украины. Этот документ стал дополнением к Совместной декларации G7, согласованной год назад на предыдущем саммите в Вильнюсе.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+30
potator
potator
15 июля 2024, 16:45
#
Прямо безвозмездно принесли, как прекрасно что есть великий зе
+
+15
Strain
Strain
15 июля 2024, 17:51
#
Зеленский уйдет, а долг останется. Формула стара как мир — после меня хоть потоп.
Там уже на минфине публиковали видео с расчетами сколько мы уже должны.
То там все репарации уйдут на погашение долга=)
+
+15
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
15 июля 2024, 18:13
#
Если вы верите в репарации, то вы еще более наивен тех кто верит Зе! Не будет репараций скорее всего прочертят по линиям разграничения и не одна из сторон не получит желаемого и всё…
+
0
stas12345
stas12345
15 июля 2024, 16:52
#
Потужно!!!
+
0
paff
paff
15 июля 2024, 17:34
#
И незламно!
+
+15
TAN72
TAN72
15 июля 2024, 17:13
#
Уже был Будапешт меморандум и что толку.
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