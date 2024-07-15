Соглашения о безопасности с партнерами уже принесли Украине $38 млрд — Зеленский

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Что известно

Украина заключила соглашения о безопасности с 23 странами, отметил Зеленский. Речь идет как об оружии, так и о деньгах, гуманитарной помощи, кибербезопасности, ПВО и т. д.

«Приблизительная сумма этих договоров в $38 млрд. Я считаю, что это сильный результат», — отметил президент.

После саммита НАТО в Вильнюсе в прошлом году в Декларацию G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединились 32 страны, напомнил Зеленский.

Напомним

11 июля в завершение 75-го саммита НАТО в Вашингтоне подписали Ukraine Compact — многосторонний документ, содержащий обязательства по военной поддержке Украины. Этот документ стал дополнением к Совместной декларации G7, согласованной год назад на предыдущем саммите в Вильнюсе.