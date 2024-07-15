Заключенные с партнерами соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности уже принесли Украине около $38 млрд. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве 15 июля, пишет Forbes.
Соглашения о безопасности с партнерами уже принесли Украине $38 млрд — Зеленский
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Что известно
Украина заключила соглашения о безопасности с 23 странами, отметил Зеленский. Речь идет как об оружии, так и о деньгах, гуманитарной помощи, кибербезопасности, ПВО
«Приблизительная сумма этих договоров в $38 млрд. Я считаю, что это сильный результат», — отметил президент.
После саммита НАТО в Вильнюсе в прошлом году в Декларацию G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединились 32 страны, напомнил Зеленский.
Напомним
11 июля в завершение 75-го саммита НАТО в Вашингтоне подписали Ukraine Compact — многосторонний документ, содержащий обязательства по военной поддержке Украины. Этот документ стал дополнением к Совместной декларации G7, согласованной год назад на предыдущем саммите в Вильнюсе.
Комментарии - 6
Там уже на минфине публиковали видео с расчетами сколько мы уже должны.
То там все репарации уйдут на погашение долга=)