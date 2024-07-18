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18 июля 2024, 13:52 Читати українською

ВР разрешила приостановить выплаты по внешнему госдолгу до октября

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11396, который дает право Кабинету министров временного приостановить выплаты по внешнему государственному долгу в случае необходимости, сообщил замглавы Налогового комытета Ярослав Железняк.

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11396, который дает право Кабинету министров временного приостановить выплаты по внешнему государственному долгу в случае необходимости, сообщил замглавы Налогового комытета Ярослав Железняк.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости«Рада приняла сразу в двух чтениях № 111396 законопроект о реструктуризации долга», — сообщил он, добавив, что «за» проголосовали 231 депутат.
Фото:depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Рада приняла сразу в двух чтениях № 111396 законопроект о реструктуризации долга», — сообщил он, добавив, что «за» проголосовали 231 депутат.

Что предусматривает законопроект

Законопроект предусматривает, что правительство получит право при необходимости временно приостановить выплаты по внешнему государственному долгу. Например, если не будет официальной договоренности о реструктуризации до 10 августа — срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году.

Позволяет правительству взять гарантированный государством долг бывшего Укравтодора в периметр государственного долга и осуществить его реструктуризацию (речь идет о серии еврооблигаций 2021 года на общую сумму $700 млн и проценты).

Документ дает право Кабмину приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+103
Dmitrik7
Dmitrik7
18 июля 2024, 14:03
#
Таким образом «иностранные „инвесторы“» получили потужный сигнал :)
Инвестиции хлынут рекой. После победы.
+
+59
potator
potator
18 июля 2024, 14:11
#
Зе-фаталити
+
+15
Loginnnnn
Loginnnnn
18 июля 2024, 14:19
#
Кто этот 1 герой проголосовавший против? Порошенко?)
+
+59
Kankakee
Kankakee
18 июля 2024, 14:52
#
Коли призупинять внутрішні?
+
0
veritas69
veritas69
18 июля 2024, 15:28
#
Внутрішні не можна зупиняти. Держава їм багато заборгувала
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