ВР разрешила приостановить выплаты по внешнему госдолгу до октября

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11396 , который дает право Кабинету министров временного приостановить выплаты по внешнему государственному долгу в случае необходимости, сообщил замглавы Налогового комытета Ярослав Железняк.

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«Рада приняла сразу в двух чтениях № 111396 законопроект о реструктуризации долга», — сообщил он, добавив, что «за» проголосовали 231 депутат.

Что предусматривает законопроект

Законопроект предусматривает, что правительство получит право при необходимости временно приостановить выплаты по внешнему государственному долгу. Например, если не будет официальной договоренности о реструктуризации до 10 августа — срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году.

Позволяет правительству взять гарантированный государством долг бывшего Укравтодора в периметр государственного долга и осуществить его реструктуризацию (речь идет о серии еврооблигаций 2021 года на общую сумму $700 млн и проценты).

Документ дает право Кабмину приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года.