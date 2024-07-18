Минфин - Курсы валют Украины

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18 июля 2024, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Снижение ставок МФО и повышение налогов

Кабмин предлагает увеличить расходы бюджета более чем на 500 миллиардов гривен

Кабмин одобрил изменения в государственный бюджет, которым предлагается увеличить расходную часть бюджета на 500,3 млрд грн, из которых 495,3 млрд грн направить на нужды сектора безопасности и обороны.

Военный сбор и акциз на сладкие напитки: Кабмин определился, как повысить налоги

Кабинет министров на заседании в среду утвердил законопроект, предусматривающий повышение отдельных налогов и сборов.

НБУ обеспокоился падением гривны. Обещает принять надлежащие меры

В Национальном банке считают, что темп ослабления гривны в последние недели может создать дополнительные риски для устойчивости валютного рынка и, следовательно, ценовой стабильности.

ВР разрешила приостановить выплаты по внешнему госдолгу до октября

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11396, который дает право Кабинету министров временного приостановить выплаты по внешнему государственному долгу в случае необходимости.

Украина начала второй раунд переговоров по реструктуризации евробондов — Bloomberg

Группа владельцев облигаций Украины подписала соглашения о неразглашении, чтобы начать второй раунд официальных переговоров с украинским правительством по реструктуризации более $20 млрд долга.

Отзыв июня: за что действительно платят клиенты Привата, которые приобрели у банка страховку от мошенничества с денежными средствами

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв июня о работе банков. Им стал наш читатель под ником AnatoliyLykyan, который рассказал о своем опыте покупки и использования страховки от мошеннических действий со средствами на счете. Этот отзыв может быть полезен нашим читателям, которые тоже хотят с помощью полиса защитить свои сбережения.

Новое видео: Война продолжается. Когда повысят налоги и существует ли альтернатива?

МФО снижают ставки: почему получить деньги «до зарплаты» станет сложнее

Рынок микрофинансовых ссуд готовится к глобальной перестройке. Уже с августа максимальная дневная ставка по кредиту до зарплаты составит 1%, хотя раньше обычно колебалась в пределах 2−2,5%. Как рынок готовится к изменениям и о лучших МФО, которые все еще готовы привлекать новых клиентов через кредиты под начальную ставку 0,01%, рассказывает «Минфин».

Инвестиции для ленивых: два варианта портфеля для вложений до $100 тыс. и более

Многие люди воспринимают инвестиции как сложный процесс, требующий много времени, умений и знаний. Это действительно так, но только в том случае, когда человек активно управляет своими деньгами. В то же время, существует немало инструментов для инвесторов, которые не готовы уделять своему портфелю много времени. К тому же, такие инструменты даже могут принести более высокие прибыли.

Источник: Минфин
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