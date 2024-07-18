Главное за четверг: Снижение ставок МФО и повышение налогов

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв июня о работе банков. Им стал наш читатель под ником AnatoliyLykyan, который рассказал о своем опыте покупки и использования страховки от мошеннических действий со средствами на счете. Этот отзыв может быть полезен нашим читателям, которые тоже хотят с помощью полиса защитить свои сбережения.

Новое видео: Война продолжается. Когда повысят налоги и существует ли альтернатива?

МФО снижают ставки: почему получить деньги «до зарплаты» станет сложнее

Рынок микрофинансовых ссуд готовится к глобальной перестройке. Уже с августа максимальная дневная ставка по кредиту до зарплаты составит 1%, хотя раньше обычно колебалась в пределах 2−2,5%. Как рынок готовится к изменениям и о лучших МФО, которые все еще готовы привлекать новых клиентов через кредиты под начальную ставку 0,01%, рассказывает «Минфин».

Инвестиции для ленивых: два варианта портфеля для вложений до $100 тыс. и более