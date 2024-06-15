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15 июня 2024, 11:27 Читати українською

Fin Blogger Award: какой была премия в 2024 году и кто победил

Fin Blogger Award — премия, призванная выбрать лучших финансовых блогеров Украины, которые ежедневно работают над тем, чтобы повышать осведомленность украинцев о деньгах и инвестициях. В этом году мероприятие состоялось 12 июня в Киеве.

Блогеры-участники смогли посоревноваться за признание и расширение своей аудитории, а гости получили возможность лично познакомиться с лидерами мнений и увидеть, как творится история украинского финансового блогинга.

Кто одержал победу?

В этом году победителей выбрали в девяти номинациях:

  • «Лучший YouTube-канал об инвестициях» — Дмитрий Карпиловский, инвестор, предприниматель, идеолог и соучредитель сообщества УкрИнвестКлуб;

  • «Лучший Telegram-канал об инвестициях» — Эрик Найман, экономист, автор книг по инвестированию, основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S;

  • «Лучший Tik-Tok об инвестициях» — Марина Король, финансовая и инвестиционная эксперт, блоггер;

  • «Лучший экспертный инстаблог» — Анна Самойленко, блоггерша, консультант по финансовой грамотности, открытие бизнеса, налогов;

  • «Лучший лектор по инвестиционной тематике» — Дарья Совенко, предприниматель, инвестор, эксперт в сфере финансов. 7 лет успешно совмещает путешествия и бизнес;

  • «Самый влиятельный инвестиционный инфлюэнсер» — Юлия Баткалова, основательница школы финансов «BY finance», инвестор, эксперт программы «Утро дома»;

  • «Лучший социально-ответственный инвестиционный проект» — Юлия Баткалов, основательница школы финансов «BY finance», инвестор, эксперт программы «Утро дома»;

  • «Лучший финансовый блог для женщин об инвестициях» — Дарья Совенко, предприниматель, инвестор, эксперт в сфере финансов, которая 7 лет успешно сочетает путешествия и бизнес;

  • «Будущий лидер финансового блогинга» — Марина Король, финансовая и инвестиционная эксперт, блоггер.

Победительница в последней номинации получила особое вознаграждение — 5000 долларов на развитие и продвижение своего финансового блога.

Чем запомнилась премия Fin Blogger Award?

Изюминкой премии этого года стали выступления звездных гостей. Одной из них стала блогерша Анита Соловей. Она поделилась секретом успеха в развитии собственного блога и объяснила, как удержать внимание подписчиков.

Блогер рассказала, что провела опрос среди своих подписчиков и спросила у них, с чем ее ассоциируют. Но ответ удивил Соловей — слова-якоря о нем не имеют никакого отношения к ее предпринимательской, активистской и благотворительной деятельности. В то же время блогер поняла, что в сознании подписчиков ее образ запечатлен именно таким, поскольку она решила соединить несочетаемое и говорить о сложном простыми словами. Именно это и сделало ее отличной от конкурентов.

Еще одним звездным гостем стал блогер Павел Бойко, выступивший с темой «Фондовый рынок: от истории до ксеноморфа». В рамках своего доклада он рассказал не только о преимуществах инвестирования в фондовый рынок, но и о рисках и страхах, которые испытывают инвесторы, видя обвал на рынке. Доклад был пронизан сравнением с фильмом о ксеноморфе.

В рамках мероприятия организаторы — сайты Минфин и Биржевой университет — провели аукцион, где собрали 20 500 грн на благотворительность, выставив в качестве лота коллекционную бутылку Martini 1970 года, которую привели из деоккупированного Херсона. Собранные средства будут переданы на развитие детского финансового лагеря Freedom Camp от Биржевого университета, куда могут попасть на летнее обучение дети от 10 до 14 лет.

В конце вечера гостей ждала панельная дискуссия, в которой приняли участие победители во всех номинациях. Темой разговора стала «Ответственность и конкуренция в нише финансового блогинга, видение Украины будущего и инвестиционные тренды на 2024−25 годы». Блогеры подробно обсудили вопросы ответственности перед подписчиками за месседжи и информацию, которую они распространяют в соцсетях.

Fin Blogger Award 2024 завершился сюрпризом — все победители, держа вместе нож, разрезали праздничный торт. После этого все желающие смогли присоединиться к нетворкингу и лично обсудить с лидерами мнений вызовы, цели и важность развития украинского блогинга.

Источник: Минфин
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