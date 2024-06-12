Как узнать все инвестиционные лайфхаки года, если пропустили Invest Talk Summit 2024

Главное событие для инвесторов Invest Talk Summit 2024 произошло еще 18 мая, собрав под одной крышей всех, кого интересует тема приумножение капитала.

Гости мероприятия получили часы профессиональных дискуссий с экспертами по разным направлениям инвестирования, могли лично познакомиться с инвесторами-практиками и лидерами мнений, задать им вопросы и оценить перспективы вложения средств в 2024 году в самые разные активы.

О чем был Invest Talk Summit 2024?

Эксперты без приукрашиваний оценили стратегии инвестирования и проанализировали, насколько действенна каждая из них.

Во что выгоднее вкладывать средства — криптовалюта, инвестиционные фонды, ценные бумаги, сельскохозяйственные земли, недвижимость или депозиты? Где высокая доходность? Какова регулярность получения дохода от этих инвестиций?

Каковы политические риски? Каковы источники получения дохода после приобретения того или иного актива? Участники Invest Talk Summit вместе с экспертами нашли ответы на эти и многие другие вопросы.

Среди тем, например, говорили о рынке земли, находящемся на этапе становления, но специалисты уже сейчас определяют его как один из самых перспективных. На саммите обсуждали самые выгодные области для приобретения земельных участков, то есть оказавшихся среди лидеров по росту цен. Также лидеры рынка поделились инсайдами относительно того, где больше всего сделок и чего в целом ждать инвесторам в сельхозземле в ближайшей перспективе.

Соучредитель сервиса земельных инвестиций Zeminvest Александр Черный в рамках доклада на тему «Инвестиция в с/х землю — неутраченный шанс» раскрыл ответы на самые распространенные вопросы инвесторов:

Почему инвестировать в украинскую землю надежно?

Какой будет прогнозируемая стоимость с/х земель?

Как выглядит портрет покупателя с/х земли?

Какой доход получают инвесторы в землю в странах Европы?

Какие главные вызовы на рынке земли есть сегодня?

Гости саммита также узнавали, как получить пассивный доход от фондового рынка 1000$ в месяц, каковы тенденции в крипто индустрии и какую роль криптовалюты в построении инвестиционных стратегий, а также куда выгодно инвестировать уже сегодня.

Ответы на эти и многие другие вопросы искали профессиональные эксперты, среди которых маркетинг менеджер Binance в Украине Дарья Голинская, заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса, директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина, старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович, инвестиционный директор Horizon Capital Роман Черепаха и другие.

Среди прочего, эксперты присоединились к дискуссии по поводу ожиданий от украинского рынка инвестиций в 2024 году, в рамках которой обсуждали:

развитие геополитических событий и прогнозирование их влияния на рынки;

перспективы реструктуризации внешнего долга Украины, отрицательный, положительный для Украины сценарий, наиболее вероятный сценарий развития событий;

влияние реструктуризации внешнего долга Украины на рынки: фондовый, валютный, инвестиции в Украину.

Как получить доступ к выступлениям спикеров?

Если вы уже жалеете, что пропустили главный инвестиционный саммит года, для вас есть хорошая новость — видеозапись Invest Talk Summit с полными выступлениями всех экспертов и их презентациями можно приобрести по выгодной цене на сайте премии.

Не медлите и получите шанс расширить свои инвестиционные возможности уже сегодня!