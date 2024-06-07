Международные резервы похудели, «УБ» лишили лицензии, ЕЦБ снизил ставку: главное за неделю

По состоянию на 1 июня 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 39 033,8 млн дол. США. В мае они снизились на 7,9%. Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, частично компенсированными поступлениями от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ) и от международных партнеров.

Регулятор забрал лицензию у «Украинской биржи»

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) лишила АО «Украинская биржа» лицензии. Соответствующее решение было принято 5 июня. Оно вступит в силу в начале июля.

Парламент Швейцарии не поддержал выделение Украине $5,5 миллиарда помощи

Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила выделение Украине 5 млрд франков помощи (около $5,5 млрд).

НБУ значительно снизил резервы валюты в мае. Продал $3,1 млрд

В мае НБУ продал на межбанковском рынке $3,1 млрд, свидетельствуют данные НБУ. Это самый большой месячный объем интервенций регулятора с начала 2024 года. Значительное увеличение интервенций НБУ произошло на фоне существенного падения курса гривны .

Украина рассчитывает на частичное списание долга во время реструктуризации евробондов — Минфин

Министерство финансов Украины продолжает переговоры о реструктуризации с собственниками еврооблигаций, в частности, о частичном списании долга, в ближайшее время переговоры будут публичными. Об этом заявил министр Сергей Марченко.

ЕЦБ снизил ставки впервые почти за 5 лет

Европейский центральный банк в четверг снизил процентные ставки с рекордно высоких уровней, смягчив денежно-кредитную политику впервые почти за пять лет.

В НБУ назвали причину роста чистого спроса на безналичную валюту в мае

Чистый спрос клиентов на иностранную валюту по безналичным операциям в мае увеличился на 41% в связи с увеличением бюджетных расходов, что связано с поступлениями международной помощи в марте-апреле.