По состоянию на 1 июня 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 39 033,8 млн дол. США. В мае они снизились на 7,9%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Международные резервы в мае «похудели» до $39 млрд
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Чем обусловлено уменьшение
Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, частично компенсированными поступлениями от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ) и от международных партнеров.
Что влияло на резервы
В целом в мае 2024 года динамику международных резервов определял ряд факторов.
- Операции Нацбанка на валютном рынке
Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 3 087,0 млн дол. США и выкупил в резервы 11,1 млн дол. США. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в мае составила 3 075,9 млн дол. США, увеличившись по сравнению с апрелем. Это связано с ростом спроса на валютном рынке, прежде всего на фоне активизации расходов правительства благодаря налаживанию ритмичности поступления внешней помощи в марте-апреле.
- Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 143,1 млн дол. США. Из этой суммы:
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123,1 млн дол. США — от размещения валютных ОВГЗ;
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20,0 млн дол. США — от Всемирного банка.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 412,3 млн дол. США, из которых:
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309,1 млн дол. США — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
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42,9 млн дол. США — обслуживание и погашение долга перед ЕИБ;
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30,7 млн дол. США — обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;
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21,3 млн дол. США — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
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8,3 млн дол. США — уплата долга перед другими международными кредиторами.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 240,8 млн дол. США.
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Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют)
В мае благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 216,1 млн дол. США.
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца будущего импорта
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