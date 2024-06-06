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6 июня 2024, 13:50 Читати українською

Международные резервы в мае «похудели» до $39 млрд

По состоянию на 1 июня 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 39 033,8 млн дол. США. В мае они снизились на 7,9%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

По состоянию на 1 июня 2024 г.
Фото:depositphotos

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Чем обусловлено уменьшение

Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для обеспечения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, частично компенсированными поступлениями от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ) и от международных партнеров.

Что влияло на резервы

В целом в мае 2024 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

  • Операции Нацбанка на валютном рынке

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 3 087,0 млн дол. США и выкупил в резервы 11,1 млн дол. США. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в мае составила 3 075,9 млн дол. США, увеличившись по сравнению с апрелем. Это связано с ростом спроса на валютном рынке, прежде всего на фоне активизации расходов правительства благодаря налаживанию ритмичности поступления внешней помощи в марте-апреле.

  • Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 143,1 млн дол. США. Из этой суммы:

  • 123,1 млн дол. США — от размещения валютных ОВГЗ;

  • 20,0 млн дол. США — от Всемирного банка.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 412,3 млн дол. США, из которых:

  • 309,1 млн дол. США — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

  • 42,9 млн дол. США — обслуживание и погашение долга перед ЕИБ;

  • 30,7 млн дол. США — обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;

  • 21,3 млн дол. США — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

  • 8,3 млн дол. США — уплата долга перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 240,8 млн дол. США.

  • Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют)

В мае благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 216,1 млн дол. США.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца будущего импорта

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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6 июня 2024, 15:43
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Перемога , жду когда останется в 10 раз меньше!!!1111
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