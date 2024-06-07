Украина рассчитывает на частичное списание долга во время реструктуризации евробондов — Минфин

Министерство финансов Украины продолжает переговоры о реструктуризации с собственниками еврооблигаций, в частности, о частичном списании долга, в ближайшее время переговоры будут публичными. Об этом заявил министр Сергей Марченко, передает «Интерфакс-Украина».

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«Мы сейчас проводим переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации и, в частности, это предполагает частичное списание долгов. Поэтому ждите новостей», — сказал он на «Часе правительства» в Верховной Раде в пятницу.

«В ближайшее время эти переговоры будут публичными, и мы сможем с вами отдельно по ним переговорить», — добавил министр, отвечая на вопросы из зала.

Украина 10 августа 2022 года получила согласие собственников 13 выпусков ее еврооблигаций на общую сумму, эквивалентную $22,6 млрд, а также двух выпусков еврооблигаций под госгарантии примерно на $1,5 млрд, на отсрочку выплат процентов и основной суммы долга по ним на 24 месяца. Тогда реструктуризация не предполагала списание долга.

Рынок с середины весны 2024 ожидает предложения Минфина о новой реструктуризации коммерческого долга по еврооблигациям. Их владельцы уже сформировали специальный комитет в преддверии предстоящих переговоров. Издание Wall Street Journal в начале мая сообщило, что группа владельцев облигаций, включая BlackRock BLK и Pimco, планирует давить на Украину, чтобы возобновить выплаты процентов по долгу уже в следующем году в обмен на списание значительной части непогашенного долга страны.