Минфин - Курсы валют Украины

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6 июня 2024, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: возвращение девальвации, снижение ставки ЕЦБ и «похудение» резервов Украины

Девальвация возвращается: Нацбанк снизил курс гривны на две копейки

Национальный банк Украины установил на 7 июня 2024 официальный курс гривны на уровне 40,1537 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 2 копейки.

ЕЦБ снизил ставки впервые почти за 5 лет

Европейский центральный банк в четверг снизил процентные ставки с рекордно высоких уровней, смягчив денежно-кредитную политику впервые почти за пять лет.

Международные резервы в мае «похудели» до $39 млрд

По состоянию на 1 июня 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 39 033,8 млн дол. США. В мае они снизились на 7,9%.

Рынок земли: Кто сейчас активно скупает землю и сколько на этом можно заработать (видео)

Франция предоставит Украине еще 650 миллионов евро в поддержку критической инфраструктуры

7 июня президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подпишут два соглашения о предоставлении Украине кредитов и грантов на сумму 650 млн евро, в частности, для поддержки местных властей и критически важной инфраструктуры.

Курсовая лихорадка усиливается: возможны стратегии для валютных инвесторов

Валютный курс продолжает удивлять украинцев. После быстрой и активной девальвации гривны, когда на наличном рынке доллар уже продавали за 41,5 гривны, нацвалюта начала укрепляться. Надолго ли с нами этот тренд.

Рейтинг устойчивости: лидером снова стал Креди Агриколь, а эксперты доверяют госбанкам.

Удачное начало года обеспечило банкам дополнительный запас прочности, который может потребоваться с приближением новых вызовов. «Минфин» подготовил новый рейтинг устойчивости банков и узнал, кому больше всего доверяют вкладчики, эксперты и какие из финансовых учреждений лучше готовы к испытаниям.

Источник: Минфин
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