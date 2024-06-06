Главное за четверг: возвращение девальвации, снижение ставки ЕЦБ и «похудение» резервов Украины

Национальный банк Украины установил на 7 июня 2024 официальный курс гривны на уровне 40,1537 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 2 копейки.

ЕЦБ снизил ставки впервые почти за 5 лет

Европейский центральный банк в четверг снизил процентные ставки с рекордно высоких уровней, смягчив денежно-кредитную политику впервые почти за пять лет.

Международные резервы в мае «похудели» до $39 млрд

По состоянию на 1 июня 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 39 033,8 млн дол. США. В мае они снизились на 7,9%.