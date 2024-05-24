Официальный курс доллара дорос до 40 грн, ВВП вырос на 4,3%, НБУ ограничит трансакции: главное за неделю

Национальный банк установил новый курс гривны по отношению к доллару и евро на понедельник 27 мая. Гривна снова обновила минимум. В паре с долларом украинская валюта опустилась до своего исторического минимума и подала психологическую отметку в 40 гривен. В паре с евро гривна также упала до рекорда — 43,49.

ВВП в апреле вырос на 4,3% по данным Минэкономики

В апреле 2024 года ВВП по предварительным данным вырос на 4,3% по сравнению с апрелем прошлого года.

НБУ ограничит исходные переводы между физлицами: лимит — 100 000 грн

Нацбанк готовит проект решения по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами.

За время Великой войны украинцы приобрели облигаций на триллион гривен

С начала полномасштабной войны украинцы, бизнес, в том числе банки, приобрели на рыночных условиях облигаций внутреннего государственного займа более чем на 1 трлн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

ЕС одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов РФ

Во вторник, 21 мая, Европейский союз одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов россии.

Украина выполнила все структурные маяки МВФ для четвертого пересмотра программы EFF

Украина полностью выполнила все структурные маяки и другие обязательства по программе расширенного финансирования EFF с МВФ, миссия которого по четвертому пересмотру программы, как ожидается, начнет работу в конце мая в Варшаве.

В Кабмине хотят повысить НДС и военный сбор от 1,5% до 5% — Forbes

Кабмин работает над законопроектом о повышении налогов. Изменения относятся к НДС и военному сбору, который могут не только повысить, но и ввести для ФОТ на упрощенную систему налогообложения.