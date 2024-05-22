ВВП в апреле вырос на 4,3% по данным Минэкономики

В апреле 2024 года ВВП по предварительным данным вырос на 4,3% по сравнению с апрелем прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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В итоге за январь-апрель текущего года рост оценивается на уровне 4,4% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году.

«В апреле 2024 года продолжается тенденция возобновляемого роста экономики, поддержанная рекордными объемами экспорта товаров, увеличением спроса на строительные услуги в условиях бюджетного финансирования на восстановление инфраструктуры, продолжением улучшения деловых настроений и оживлением потребительской активности», — пояснила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, в апреле промышленные предприятия продолжали восстанавливать экономическую активность как путем экспортоориентированных производств, так и спроса на инвестиционную продукцию — машиностроение (ВПК) и строительные материалы. Все это сформировало спрос на продукцию смежных видов деятельности.

Добавляется, что после очередных атак на энергосистему Украины и значительных повреждений и разрушений ТЭС и ГЭС временно потеряна часть генерационных объектов. Проблемы с электрогенерацией могут оказать потенциально негативное влияние на работу промышленности, особенно крупнейших потребителей электроэнергии, которым из-за технологических особенностей производственных процессов почти невозможно переориентироваться на альтернативные источники поставок электроэнергии.