Национальный банк установил новый курс гривны по отношению к доллару и евро на понедельник 27 мая. Гривна снова обновила минимумы. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Официальный курс доллара дорос до 40 гривен
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В паре с долларом украинская валюта опустилась до своего исторического минимума и дала психологическую отметку в 40 гривен. В паре с евро гривна также упала до рекорда — 43,49.
Источник: Минфин
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