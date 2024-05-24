Минфин - Курсы валют Украины

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24 мая 2024, 15:48 Читати українською

Официальный курс доллара дорос до 40 гривен

Национальный банк установил новый курс гривны по отношению к доллару и евро на понедельник 27 мая. Гривна снова обновила минимумы. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Национальный банк установил новый курс гривны по отношению к доллару и евро на понедельник 27 мая.

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В паре с долларом украинская валюта опустилась до своего исторического минимума и дала психологическую отметку в 40 гривен. В паре с евро гривна также упала до рекорда — 43,49.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
Exba
Exba
24 мая 2024, 15:52
#
40 не празднуют
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
24 мая 2024, 15:58
#
Бідні кабанчики ©
+
0
zevs1
zevs1
24 мая 2024, 16:11
#
Курс доллара отображает качество специалистов работающих в НБУ и Минфине.
+
0
Dafxf4300
Dafxf4300
24 мая 2024, 16:18
#
Поїзд гривневих інструментів рухається вперед! Нестерпні збитки!
+
0
Silumin
Silumin
24 мая 2024, 16:23
#
«Якось нам казали: буде долар по 45 при Зеленському, буде хаос в країні, буде війна. Дивіться — нічого не сталося!»
© Зе, 2019
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