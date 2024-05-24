Официальный курс доллара дорос до 40 гривен

Национальный банк установил новый курс гривны по отношению к доллару и евро на понедельник 27 мая. Гривна снова обновила минимумы. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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В паре с долларом украинская валюта опустилась до своего исторического минимума и дала психологическую отметку в 40 гривен. В паре с евро гривна также упала до рекорда — 43,49.