Произошел сбой в API Bing, функции веб-поиска Microsoft Copilot, DuckDuckGo и ChatGPT также не работают

Bing, поисковая система Microsoft, сейчас не работает должным образом. Поиск в Интернете был вообще невозможен. Теперь кажется, что результаты поиска загружаются должным образом. Об этом сообщает TechCrunch.

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Но этот сбой также, похоже, все еще влияет на интерфейс прикладного программирования Bing (API), что означает, что другие службы, использующие Bing, не работают должным образом.

Например, DuckDuckGo и Ecosia, две альтернативные поисковые системы, полагающиеся на результаты поиска Bing, сейчас не дают никаких результатов поиска. Microsoft Copilot тоже не загружается.

Подписчики ChatGPT Plus, которые имеют возможность осуществлять поиск, также получают ошибку, когда они пытаются что-то искать.

Этот сбой еще раз доказывает, что Интернет зависит от нескольких технологических компаний. Если API отключается, это влияет на многие службы.

В этом конкретном случае интересно наблюдать за все более важной ролью API Bing. Хотя Google все еще доминирует, когда дело доходит до веб-поиска, многие службы теперь полагаются на API Bing.