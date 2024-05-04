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4 мая 2024, 12:34 Читати українською

Мировые центробанки в марте увеличили общие запасы золота на 16 тонн

Мировые центробанки в марте, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 15,7 тонны: закупки 40,4 тонны более чем компенсировали продажи 24,7 тонны.

Мировые центробанки в марте, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 15,7 тонны: закупки 40,4 тонны более чем компенсировали продажи 24,7 тонны.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиКто продавал золотоКрупнейшим продавцом оказался Узбекистан — 10,9 тонны.
Фото:depositphotos

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Кто продавал золото

Крупнейшим продавцом оказался Узбекистан — 10,9 тонны. Существенно, на 9,6 тонны, снизил запасы Таиланд, но это связано с переходом на другой формат отчетности по золоту. Еще среди основных продавцов Иордания — 3,7 тонны.

Кто скупал золото

Крупнейшими покупателями были Турция (14,1 тонны), Индия (5,1 тонны), Китай (5 тонн), Казахстан, Сингапур (по 4,5 тонны) и россия (3,1 тонны).

Читайте: ЦБ Монголии купил более 4 тонн золота с начала года

Также в январе-марте Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) увеличил запасы золота на 3 тонны. Это не учитывается в общей статистике, поскольку представляет квартальную цифру, но примечательно: это единственный суверенный фонд, который сообщил о закупках золота с начала года, отмечает в своем обзоре аналитик WGC Кришан Гопол.

Читайте также: Монеты, слитки и «бумажное» золото: три варианта вложить средства в благородный металл в Украине

Стоимость золота

«Минфин» писал, что в апреле этого года золото впервые в истории превысило $2 400 за унцию.

Это привлекло всеобщее внимание и Китай, который является крупнейшим в мире производителем и покупателем золота.

Позже, в конце апреля, цены на золото упали ниже $2 300. На момент написания новости, 2 мая, золото торгуется на уровне $2 305.

Напомним

Мировые центробанки в феврале, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), закупили в золотовалютные резервы 19,1 тонны золота. Это в 2,4 раза меньше уточненных результатов января (45,4 тонны), и все же прирост продолжается уже 9 месяцев подряд.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
4 мая 2024, 12:56
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А могли ж ОВДП придбати, щоб гроші/золото просто без діла не лежали:))) Збитки — 00шістка.
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