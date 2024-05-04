Мировые центробанки в марте, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 15,7 тонны: закупки 40,4 тонны более чем компенсировали продажи 24,7 тонны.
Мировые центробанки в марте увеличили общие запасы золота на 16 тонн
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Кто продавал золото
Крупнейшим продавцом оказался Узбекистан — 10,9 тонны. Существенно, на 9,6 тонны, снизил запасы Таиланд, но это связано с переходом на другой формат отчетности по золоту. Еще среди основных продавцов Иордания — 3,7 тонны.
Кто скупал золото
Крупнейшими покупателями были Турция (14,1 тонны), Индия (5,1 тонны), Китай (5 тонн), Казахстан, Сингапур (по 4,5 тонны) и россия (3,1 тонны).
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Также в январе-марте Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) увеличил запасы золота на 3 тонны. Это не учитывается в общей статистике, поскольку представляет квартальную цифру, но примечательно: это единственный суверенный фонд, который сообщил о закупках золота с начала года, отмечает в своем обзоре аналитик WGC Кришан Гопол.
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Стоимость золота
«Минфин» писал, что в апреле этого года золото впервые в истории превысило $2 400 за унцию.
Это привлекло всеобщее внимание и Китай, который является крупнейшим в мире производителем и покупателем золота.
Позже, в конце апреля, цены на золото упали ниже $2 300. На момент написания новости, 2 мая, золото торгуется на уровне $2 305.
Напомним
Мировые центробанки в феврале, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), закупили в золотовалютные резервы 19,1 тонны золота. Это в 2,4 раза меньше уточненных результатов января (45,4 тонны), и все же прирост продолжается уже 9 месяцев подряд.
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