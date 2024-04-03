Мировые центробанки в феврале закупили 19 тонн золота

Мировые центробанки в феврале, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), закупили в золотовалютные резервы 19,1 тонны золота. Это в 2,4 раза меньше уточненных результатов января (45,4 тонны), и все же прирост продолжается уже 9 месяцев подряд.

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Кто скупает золото

«Драйверами спроса остаются банки развивающихся стран, таких как Китай и Индия, — отмечает в своем обзоре аналитик WGC Кришан Гопол. — Более медленные темпы пополнения резервов в феврале мало повлияли на общую тенденцию закупок со стороны центробанков».

Китай в феврале закупил в резервы 12,1 тонны золота, Индия — 5,6 тонны. Также среди крупных покупателей Казахстан (5,8 тонны), Турция (4,2 тонны) и Сингапур (2,1 тонны), еще по 1−2 тонны купили Чехия, Катар и Киргизия.

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