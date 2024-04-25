Стартап Synthesia представил ИИ-аватары, которые могут передавать человеческие эмоции

Британский стартап Synthesia, поддерживающий Nvidia, представил новые цифровые аватары. Они созданы искусственным интеллектом и могут передавать человеческие эмоции посредством ввода пользователем текста. Об этом сообщает CNBC.

► Читайте «Минфин» в Instagram : главные новости об инвестициях и финансах

Компания заявила, что ее аватары могут стереть границы между виртуальным миром и реальными персонажами. Их работа направлена на устранение камер, микрофонов, актеров, длительного редактирования и других расходов по созданию профессионального видео.

У Synthesia есть студия в Лондоне, где актеры читают сценарии перед зеленым экраном, чтобы научить систему.

Во время одной демонстрации компания показала три строчки текста, которые вставляют в ее платформу — «Я счастлив. Мне грустно. Я разочарован», после чего созданный искусственным интеллектом актер в видео прочитал текст в соответствии с каждой соответствующей эмоцией.

По данным Synthesia, технологию стартапа используют более 55 000 компаний, в том числе половина из списка Fortune 100, для создания цифровых аватаров для корпоративных презентаций и обучающих видео.

Synthesia

Основанная в 2017 году, компания Synthesia привлекла $90 млн от инвесторов в прошлом году при оценке примерно в $1 млрд, что делает ее одной из британских ИИ фирм-«единорогов».

Акционерами компании также являются Accel, Kleiner Perkins, GV, FirstMark Capital и MMC.

Беспокойство относительно фейкового контента

Компания выразила обеспокоенность тем, как ее видео могут использоваться для создания фейкового новостного контента. В Synthesia заявили, что издатели должны зарегистрироваться как корпоративные клиенты для создания синтетических аватаров. Содержимое, созданное по его технологии, проверяется модераторами.

Synthesia публично не разглашает цены для своих корпоративных клиентов.

Компания также требует, чтобы все ее новые клиенты прошли тщательный процесс «Знай своего клиента», похожий на используемый в банковской отрасли, что помогает предотвратить злоумышленников от создания фальшивых профилей компаний для распространения дезинформации.