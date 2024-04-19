Главное за неделю: гривна обновила минимум, Еврокомиссия одобрила Ukraine Facility

Национальный банк Украины на 22 апреля установил курс доллара на уровне 39,7879 грн/$, что является новым историческим максимумом. В сравнении с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс доллара на 0,1842 грн. До этого исторический максимум был 19 апреля — 39,6037 грн/$.

Еврокомиссия одобрила украинский план и открыла путь для платежей из фонда в 50 миллиардов евро

Сегодня Европейская Комиссия одобрила План Украины в рамках Инструмента Е С Ukraine Facility на 2024−2027 годы. Об этом говорится в сообщении министерства финансов.

С начала года Минфин привлек более $3 миллиарда внутренних заимствований для покрытия дефицита бюджета

За первые три месяца 2024 Министерство финансов Украины привлекло $3,1 млрд для финансирования дефицита бюджета за счет внутренних заимствований.

ВВП Украины в этом году вырастет до 3,2% — МВФ

Международный валютный фонд ожидает, что показатель экономического роста Украины по итогам нынешнего года составит 3,2%, а в следующем году вырастет до 6,5%. МВФ также привел прогнозы по другим показателям. В частности, индекс потребительских цен в Украине может снизиться с 12,9 в 2023 году до 6,4 в нынешнем. В следующем году этот индекс ожидается на уровне 7,6.

МВФ спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине в ближайшие годы

Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию в 2024 году. Затем курс доллара к гривне будет постепенно расти.

Рост реального ВВП Украины в марте составил почти 5%

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4,9%. В феврале рост составил 5,0%, а в январе 5,2% говорится в Месячном экономическом мониторинге Института экономических исследований и политических консультаций.

Гонконг одобрил несколько ETF на биткоин и Ethereum

Регулятор Гонконга одобрил первые ETF на биткоин и Ethereum. По данным СМИ, заявки Boshi International, HashKey Capital, China Asset Management и Harvest Investment получили одобрение. Спрос инвесторов из материкового Китая на ETF оценивают в $25 млрд.